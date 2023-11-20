Haber Tarihi: 20 Kasım 2023 11:12 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 11:12

Ekos halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Ekos Teknoloji halka arz borsada ne zaman işlem görecek soruları merak ediliyor. Halka arz takviminde, bu hafta 3 şirket onay aldı. Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş'de bu şirketlerden biri oldu. En son 2-3 Kasım tarihinde Tureks Turunç işlem görmeye başlamıştı. O tarih aralığından sonra yeni halka arz onay haberi beklenirken, 10 Kasım tarihinde SPK onayıyla yeni şirketler belli oldu. Peki, Ekos halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Ekos halka arz borsada ne zaman işlem görecek?
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Ekos halka arz sonuçları: Kaç lot verdi, düştü? | Ekos halka arz borsada ne zaman işlem görecek soruları merak ediliyor.  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın bu hafta yayımladığı bültene göre Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz oluyor. Ekos Teknoloji halka arz büyüklüğü yaklaşık 766.2 milyon TL ve halka açıklık oranı ise yüzde 21,43 olarak belirlendi. Peki, Ekos halka arz hangi bankalar var, katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
EKOS HALKA ARZ SONUÇLARI: KAÇ LOT VERDİ?
1 TL nominal değerli payları 12,77 TL sabit fiyattan satışa sunan şirket, yatırımcılara maksimum 19 adet lot (242₺) dağıtım gerçekleşti.

EKOS TEKNOLOJİ NE ZAMAN İŞLEM GÖREMEYE BAŞLAYACAK?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.'nin (EKOS) borsada işlem göreceği tarih belli oldu. Şirket payları 21 Kasım 2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görecek.

EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde başlayacak. Halka arz hisse fiyatı 12,77 TL sabit fiyattan satılacak ve tamamı eşit dağıtılacak.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Ne İş Yapar?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş'in temel faaliyet alanı orta ve yüksek gerilim seviyesindeki elektrik şebekelerinin denetimini sağlayan anahtarlama ve otomasyon ekipman ve sistemlerinin tasarlanması, mühendisliğinin yapılması, üretilmesi ve hizmete alınmasıdır.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş hissesi 12,77 TL'den halka arz olacak.


Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş'nin Sembolü Ne Olacak? Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş'nin Borsa Kodu

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş hissesinin sembolü "(EKOS)" olacak.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş halka arzının büyüklüğü 766,2 milyon TL olarak açıklandı.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş'nun halka arz açıklık oranı 21,43%'tür. Toplamda 60 milyon adet lot dağıtılacaktır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


EKOS HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (370 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (306 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (268 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (242 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (217 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (191 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (178 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (166 TL).

EKOS HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Ekos Teknoloji halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

EKOS HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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