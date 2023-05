EK ATAMA OLACAK MI 2023! Öğretmen ek ataması müjdesi

Öğretmenlere ek atama olur mu, olacak mı seçim öncesi tekrar gündemde. Katıldığı bir programda "Ek olarak bir atama müjdesi gelir mi?" sorusunu yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Her yıl atama oluyor. İnşallah öğretmenlerimizin beklentisini karşılayacak şekilde yeni atamalarla atanma bekleyen öğretmenlerimize müjde veririz." şeklinde yanıtladı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı televizyon programında ek atama olacak mı? sorusuna cevap verdi. Özer, "Buna şöyle cevap vereyim. Her yıl atama oluyor. Yani inşallah öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yeni atamalarla müjdeler veririz." dedi.MEB tarafından branş bazında atama kontenjanları paylaşıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.Her yıl çok ciddi oranlarda öğretmen atamaları gerçekleştirildiğine işaret eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu defa son 20 yılda tek seferdeki en yüksek atamayı Milli Eğitim Bakanlığına tahsis etti. İnşallah 8 Mayıs tarihi itibarıyla İstanbul'da pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle atamayı gerçekleştireceğiz. Ondan önce de sizin değindiğiniz gibi 3 bin 500 engelli öğretmen ataması ki o da son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması oldu. Hatta orada Sayın Cumhurbaşkanımız bir de sürpriz yaptı. Başvuruyu yapıp atanamayan, geriye kalan tüm öğretmenlerin de atanması müjdesini verdi ve onların atamalarını da gerçekleştirdik. İnşallah 8 Mayıs'ta da 45 bin öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz."Burada mümkün olduğu kadar tüm branşlara, tüm alanlara öğretmen ataması gerçekleştireceklerini aktaran Özer, önceliği sınıf öğretmenliğine verdiklerini, en yüksek oranın bu branşta olduğunu söyledi.Özer, 500 ve üzerinde öğrenci olan tüm okullara en az bir rehber öğretmen görevlendirmek için ikinci sırayı rehber öğretmenlere verdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:"Üçüncü sırayı okul öncesi eğitime verdik. Çünkü okul öncesi eğitim bizim şu anda öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Tabii bir önceki atamada da 7 bin 503 okul öncesi öğretmen ataması gerçekleştirmiştik. Bununla ilk kez son bir yıl içerisinde 10 binin üzerinde okul öncesi öğretmen ataması gerçekleştirmiş olacağız. Yine ilköğretim, matematik, diğer alanlar, tüm alanlarla ciddi oranda öğretmen ataması inşallah gerçekleştireceğiz. Tabii bu 45 bin öğretmen atamasında ağırlığımızı deprem bölgesine kaydırıyoruz. Yani oradaki öğretmen ihtiyacının tamamını karşılamak üzere bu atamanın yüzde 50'sinden daha fazlasını birinci sırada Hatay olmak üzere deprem bölgesine kaydırdık. İnşallah atamalar hayırlı bir şekilde neticelenir ve öğretmenlerimiz bir sonraki eğitim öğretim yılı itibarıyla onun başlangıcında da görev yapacakları okullarda görevlerine başlarlar.""Ek olarak bir atama müjdesi gelir mi?" sorusunu Özer, "Her yıl atama oluyor. İnşallah öğretmenlerimizin beklentisini karşılayacak şekilde yeni atamalarla atanma bekleyen öğretmenlerimize müjde veririz." şeklinde yanıtladı.Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için sosyal politikaların devreye sokulduğunu belirten Özer, imkanı olanla olmayan arasında eğitime erişimdeki engellerin azaltıldığını ifade etti.Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.