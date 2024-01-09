Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA başkanı Adam Silver'ın kendisini "NBA'den emekli olmaktan vazgeçirdiğini" söyledi.



Yeni bir podcast bölümünde Green, Phoenix Suns pivotu Jusuf Nurkic'e vurmasının ardından NBA'den uzaklaştırılmasına yol açan cezası sonrası, NBA'den emekli olma düşüncesini Silver'ın değiştirdiğini iddia etti:



"'Adam' dedim, 'Bu benim için çok fazla. Artık dayanamıyorum ve emekli olacağım.' dedim. Adam ise 'Çok aceleci bir karar veriyorsun ve bunu yapmana izin vermem.' dedi.



Oldukça uzun ve harika bir sohbetimiz oldu ve bana da çok yardımcı oldu. Adam gibi size zarar vermekten çok yardım etmeye çalışan bir başkanla aynı ligde oynadığım için çok minnettarım. Sizi cezalandırmak yerine yardımcı olan ve oyuncuların iyiliğini düşünen biri."



Bir ay süren danışmanlık sürecinin ardından NBA, Green'e geçtiğimiz Cumartesi günü dönüş izni vermişti ve Warriors forvetinin bir hafta içinde parkelere dönmesi bekleniyor.



Green, Warriors'la dört yıllığı 100 milyon dolarlık kontratının ilk senesinde yer alıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU