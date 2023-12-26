Doğum kontrol hapı kullanırken içine boşalırsa hamile kalınır mı?

Eğer bir kişi doğum kontrol hapı kullanıyorsa ve ilişki sırasında içine boşalma gerçekleşirse, hamilelik olasılığı düşük olsa da tamamen sıfır değildir. Doğum kontrol haplarının etkinliği, düzenli ve doğru bir şekilde kullanıldıklarında daha yüksektir. Ancak, hapları her gün aynı saatte almak ve başka bir ilaç veya durumun etkilemediğinden emin olmak önemlidir.

Ayrıca, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan (CYBE) korunmak için ek bir korunma yöntemi kullanmak da önerilir. Doğum kontrol hapları, hamilelikten koruma amacı taşır, ancak CYBE'lerden korunmak için kondom veya başka bir bariyer yöntemi kullanmak önemlidir.

Eğer bir kişi doğum kontrol haplarını düzenli olarak kullanıyorsa ve hamile kalma riskini en aza indirmek istiyorsa, ilaçları doktorunun önerdiği şekilde almaya ve ek bir korunma yöntemi kullanmaya özen göstermelidir. Ayrıca, herhangi bir endişe durumunda bir sağlık profesyoneliyle görüşmek her zaman önerilir.