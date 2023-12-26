Haber Tarihi: 26 Aralık 2023 14:08 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 14:08

Doğum kontrol hapı kullanırken içine boşalırsa hamile kalınır mı?

Doğum kontrol hapları, genellikle düzenli olarak alındığında etkili bir doğum kontrol yöntemi sağlar. Ancak, doğum kontrol hapları sadece gebelik riskini azaltır ve %100 garanti sağlamaz. Peki, doğum kontrol hapı kullanırken içine boşalırsa hamile kalınır mı, ne olur?

Doğum kontrol hapı kullanırken içine boşalırsa hamile kalınır mı?
Abone Ol
Eğer bir kişi doğum kontrol hapı kullanıyorsa ve ilişki sırasında içine boşalma gerçekleşirse, hamilelik olasılığı düşük olsa da tamamen sıfır değildir. Doğum kontrol haplarının etkinliği, düzenli ve doğru bir şekilde kullanıldıklarında daha yüksektir. Ancak, hapları her gün aynı saatte almak ve başka bir ilaç veya durumun etkilemediğinden emin olmak önemlidir.

Ayrıca, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan (CYBE) korunmak için ek bir korunma yöntemi kullanmak da önerilir. Doğum kontrol hapları, hamilelikten koruma amacı taşır, ancak CYBE'lerden korunmak için kondom veya başka bir bariyer yöntemi kullanmak önemlidir.

Eğer bir kişi doğum kontrol haplarını düzenli olarak kullanıyorsa ve hamile kalma riskini en aza indirmek istiyorsa, ilaçları doktorunun önerdiği şekilde almaya ve ek bir korunma yöntemi kullanmaya özen göstermelidir. Ayrıca, herhangi bir endişe durumunda bir sağlık profesyoneliyle görüşmek her zaman önerilir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Old Trafford'un yıkılma ihtimali doğdu! Manchester United Old Trafford'un yıkılma ihtimali doğdu!
Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisinden ayrıldı mı? Gündem Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisinden ayrıldı mı?
Roberto Firmino'dan ayrılık kararı! Dünya Futbolu Roberto Firmino'dan ayrılık kararı!
Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı! Fenerbahçe Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı!
FLAŞ İDDİA: Fatih Terim, Pana'ya gidiyor Dünya Futbolu FLAŞ İDDİA: Fatih Terim, Pana'ya gidiyor
Doğum kontrol hapı kullanırken içine boşalırsa hamile kalınır mı? Gündem Doğum kontrol hapı kullanırken içine boşalırsa hamile kalınır mı?
Flamini'nin serveti, Ronaldo'yu 20'ye katladı Dünya Futbolu Flamini'nin serveti, Ronaldo'yu 20'ye katladı
Real Madrid'de B planı: Theo Hernandez Real Madrid Real Madrid'de B planı: Theo Hernandez
Kızıl Goncalar yasaklandı mı, yayından kalktı mı Gündem Kızıl Goncalar yasaklandı mı, yayından kalktı mı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kim Min Jae itirafı: "Fenerbahçe'den önce teklif yaptık"
2
Eric Bailly'e Süper Lig'den sürpriz dev talip!
3
İşte FIFA kokartı takacak hakemler
4
Angelino'dan veda gibi paylaşım!
5
Volkan Demirel'den ayrılık sinyalleri!
6
Valentin Rosier'in yeni takımı belli oluyor!
7
Beşiktaş, ligin genç yıldızı için görüşmelere başladı

SON HABERLER

yukarı ok