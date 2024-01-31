Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir, öldü mi? Ramazan Pişkin kimdir, neden öldürüldü?

Diyarbakır'da Ulu Camii'de yaptığı konuşmalar ve videolarla tanınan Diyarbakırlı Ramazan Hoca yaşamını yitirdi. Diyarbakır'daki tarihi Ulu Camii'de dini sohbetlerde bulunan ve geçmişte 'Deli' şimdilerde ise 'Ramazan Hoca' ve 'Filozof Ramazan' olarak anılan Ramazan Böçkün'ün ölüm haberini alan kişiler konuyla ilgili araştırmalara başladı. Ramazan Pişkin'in, İstanbul Fatih'te bulunan kendisine ait çay ocağında ölü bulunduğu ortaya çıktı. Küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatmaya başlayan ve 'Filozof Ramazan' lakabını alan Pişkin'in ölümü ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te bulunan kendisine ait çay ocağında ölü bulundu. Eczacı komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri konuya ilişkin araştırma yapıyor. Savcılık bıçakla öldürülen Ramazan Pişkin'in ölümünü aydınlatmak için soruşturma başlattı.



Diyarbakır'da küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatarak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te bulunan kendisine ait çay ocağında ölü bulunduğu ortaya çıktı. Çevresinden 'deli' damgası yiyen Filozof Ramazan, hiç kimseyi umursamadan araştırmalarına yıllar boyunca devam etmişti. Küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatmaya başlayan Filozof Ramazan adeta Diyarbakır'ın sembol isimlerinden biri haline gelmişti.

Öğlen saatlerinde emniyet güçlerine Ramazan Pişkin'in eczacı komşusu tarafından yapılan ihbara göre Ramazan Pişkin'e ait çay ocağının içerisinin boş olduğunun ancak camlarda kaz izlerinin bulunduğu ifade edildi. İhbar sonra olay yerine polis ekipleri gelerek inceleme başlatıldı.

Çay ocağı içerisinde yapılan incelemede Ramazan Pişkin'in bıçakla öldürüldüğü kaydedildi. Cinayetin aydınlatılması amacıyla çevrede bulunan kamera kayıtları inceleme altına alındı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'daki tarihi Ulu Camii'de dini sohbetlerde bulunan ve geçmişte 'Deli' şimdilerde ise 'Ramazan Hoca' ve 'Filozof Ramazan' olarak anılan Ramazan Pişkin'in konuşmaları sosyal medyada ilgi görüyor. Filozof Ramazan, dini konularda sohbet videoları yayınlıyordu. Son 5 yıldır Ulu Camii'de yerli ve yabancı turistlere İslam'ı anlatan Böçkün, günün her saatini vatandaşlara bir şeyler anlatarak geçirdiği belirtiliyor.

Diyarbakırlı 46 yaşındaki Ramazan Pişkin, kendini İslamiyet'e adamış birisi. Küçük yaşlardan beri İslam'ı araştırıp dini kitaplar okuyan Ramazan Pişkin, bir süre sonra çevresinden "Deli" damgası yemeye başladı. Hiç kimseyi umursamayan Ramazan Pişkin, küçük yaşlardan araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatmaya başladı.