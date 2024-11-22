Diş Hekimleri Günü ne zaman? 2024 Diş Hekimleri Günü mesajları ve sözleri

Ağız sağlığının en önemli hekimleri için Dünya Diş Hekimleri Günü araştırılmaya başlanıyor. Dünya Diş Hekimleri Günü ne zaman ve kaç yıldır kutlanıyor gibi araştırma yapanlar Dünya Diş Hekimler Günü tarihi nedir gibi meraklarda artmaya başladı. İşte Dünya Diş Hekimleri Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanır? hakkında merak edilen tüm detaylar...



DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ NE ZAMAN?



Türkiye'de ilk Diş Hekimliği Okulu 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuş ve 1909 yılında fiilen eğitime başlamıştır. İlk mezunlarının sayısı 43 kişi iken, mezun sayısı 1926 yılında 84 kişiye ulaşmıştır. 1928 yılında kabul edilen "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun" ile mesleği uygulama yetkisi yalnızca "Diş Tababeti Mektebi" mezunlarına verildikten sonra, diş hekimliği mesleği bir disiplin altına girmeye başlamış ve diş hekimliği okulunun gelişimi hızlanmıştır.



Türk Diş Hekimliği'nin ilk mesleki örgütü 1912'de kurulmuş, dernek üyeleri birinci dünya savaşı sırasında silah altına alınana kadar çalışmalarını sürdürmüştür. 1922'de"Müslüman Diş Tabipleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti" olarak kurulan, 1925'de "Türk Diş Tabipleri Cemiyeti" adını alan meslek birliği tarafından Türk Diş Hekimliği'nin ilk periyodik yayını olan "Diş Tabipleri Cemiyeti Mecmuası" çıkarılmıştır. Türk Diş Hekimleri 1953 yılından itibaren "Türk Tabipleri Birliği" çatısı altında yer almışlar, 1984 yılında ise "Türk Diş Hekimleri Birliği" ve buna bağlı olarak çalışan "Diş Hekimleri Odaları" kurulmuştur.



DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ MESAJLARI



Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm diş hekimlerinin, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, sağlıklı günler diliyoruz.



22 Kasım Bilimsel Türk Diş Hekimleri Gününü en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.



Büyük fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan tüm diş hekimlerimizin "22 Kasım Diş Hekimleri Günü"nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum.



Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleş



tirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim.



Gülüşümüzü güzelleştiren tüm Diş Hekimlerinin ve Diş Hekimi adaylarının '22 Kasım Diş Hekimleri Günü' kutlu olsun.



Gülümsemelerimizin ardındaki gizli kahramanlar olan tüm diş hekimlerimizin günü kutlu olsun.Meslek hayatınızda başarılar dilerim.

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