Haber Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:27 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:27

DGS sağlık yönetimi taban puanları 2023-2024: DGS sağlık yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Şimdi sırada DGS tercih süreci var. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Bu noktada DGS taban puanları gündemdeki yerini aldı. En çok araştırılan bölümlerden biri ise DGS sağlık yönetimi taban puanları oldu. Peki, 2023DGS sağlık yönetimi taban puanları açıklandı mı? İşte 2023 DGS sağlık yönetimi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

DGS sağlık yönetimi taban puanları 2023-2024: DGS sağlık yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
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Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açtı. Aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercih sürecine yoğunlaştı. Bu noktada 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. En merak edilen bölümlerden biri sağlık yönetimi oldu. Bu noktada ''Sağlık yönetimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu öne çıktı. İşte 2023 DGS Sağlık yönetimi taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları…
DGS SAĞLIK YÖNETİMİ TABAN PUANLARI 2023 

İşte DGS Sağlık yönetimi bölümü taban puanları;

DGS Hemşirleik Bölümü 2023 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları

ÜNİVERSİTEFAKÜLTEKNTTAVANTABAN
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 279,58735 279,58735
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 292,60529 278,29479
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 288,99424 275,04746
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 289,68658 271,76851
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 275,67786 271,38966
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 281,27843 268,79951
İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 268,45270 268,45270
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 267,99638 267,99638
Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu 4 307,51705 267,15386
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 280,09181 267,09270
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 273,75691 266,94864
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 266,51134 266,51134
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 286,35199 266,08058
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 265,25084 265,25084
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 265,07326 265,07326
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 263,97944 263,97944
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 275,87737 262,91951
Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 268,67071 261,47011
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 261,31214 261,31214
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 271,84014 260,97753
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 286,95485 260,80687
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi 4 270,21687 260,18047
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 262,42130 259,13338
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 259,03759 259,03759
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 266,13356 259,01586
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 265,05376 258,64521
Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 269,29419 258,19181
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 276,91091 257,94320
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 270,67909 257,84250
Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 257,39472 257,39472
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 286,34773 257,39010
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 257,58690 257,37922
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 257,05065 257,05065
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 274,14965 255,35766
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 261,31115 255,26819
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi 4 272,71239 254,50784
Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 3 259,76497 254,20815
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 259,30301 254,08396
Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 274,14966 254,01926
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 270,44955 252,98971
Kayseri Üniversitesi Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 3 257,30071 252,39454
Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 256,09193 252,20628
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 290,19024 252,07412
Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 271,71363 251,62797
Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 253,49895 251,34345
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) 3 254,58596 250,35371
Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 270,17919 250,19370
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 274,23152 249,87433
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 3 252,23894 249,23079
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 248,97047 248,97047
Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 282,68472 248,95035
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 259,18867 248,20818
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 255,66198 248,17991
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 268,43720 248,03602
Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 252,11011 246,98157
Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 257,42489 246,94597
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 4 251,29843 246,87414
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 280,29976 246,62304
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 254,77487 246,17534
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 256,13252 246,09761
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi 4 248,17760 245,69424
Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 252,37234 245,50158
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 4 255,73681 245,46388
Artvin Çoruh Üniversitesi İşletme Fakültesi 3 276,64096 245,04316
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 254,98980 245,03644
Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 277,18609 245,00378
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 4 249,16062 244,71075
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 4 254,43283 243,87684
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 252,19536 243,58702
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 255,54091 243,18849
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 242,91244 242,91244
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 4 246,85944 242,53260
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 249,26303 242,48986
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 247,21946 242,47584
Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 254,66928 242,40904
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 4 248,29192 241,34348
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi (İÖ) 4 245,26155 240,34827
Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3 262,25420 239,35186
Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 4 241,08735 238,79142
Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 241,22583 238,09301
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 2 245,12693 233,40189
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 7 242,84296 232,17995
Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 231,83690 231,83690
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 1 228,59794 228,59794
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 228,28529 228,28529
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 2 234,87607 227,58164
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 251,30450 227,41722
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 2 233,91896 226,28339
İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 2 254,99098 225,86830
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 2 227,05280 225,52948
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖ) 4500 311,79225 225,28025
Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 3 238,51225 222,82163
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 1 222,31988 222,31988
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 222,50000 220,10293
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ) 3000 324,01736 219,13956
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) 3500 351,94002 210,45271
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