DGS sağlık yönetimi taban puanları 2023-2024: DGS sağlık yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

|Üsküdar Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|279,58735
|279,58735
|Dicle Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|4
|292,60529
|278,29479
|İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|2
|288,99424
|275,04746
|Ankara Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|289,68658
|271,76851
|Hacettepe Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|2
|275,67786
|271,38966
|Karadeniz Teknik Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|281,27843
|268,79951
|İstinye Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|268,45270
|268,45270
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|267,99638
|267,99638
|Mersin Üniversitesi
|İçel Sağlık Yüksekokulu
|4
|307,51705
|267,15386
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|4
|280,09181
|267,09270
|Marmara Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|273,75691
|266,94864
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|266,51134
|266,51134
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|286,35199
|266,08058
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|265,25084
|265,25084
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|265,07326
|265,07326
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|263,97944
|263,97944
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|275,87737
|262,91951
|Ordu Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|268,67071
|261,47011
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|261,31214
|261,31214
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|271,84014
|260,97753
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|286,95485
|260,80687
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|4
|270,21687
|260,18047
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|262,42130
|259,13338
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|259,03759
|259,03759
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|266,13356
|259,01586
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|265,05376
|258,64521
|Bingöl Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|269,29419
|258,19181
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|276,91091
|257,94320
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|4
|270,67909
|257,84250
|Beykent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|257,39472
|257,39472
|Süleyman Demirel Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|4
|286,34773
|257,39010
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|257,58690
|257,37922
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|257,05065
|257,05065
|İzmir Bakırçay Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|274,14965
|255,35766
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|4
|261,31115
|255,26819
|Sakarya Üniversitesi
|İşletme Fakültesi
|4
|272,71239
|254,50784
|Samsun Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|3
|259,76497
|254,20815
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|259,30301
|254,08396
|Aksaray Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|274,14966
|254,01926
|Selçuk Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|270,44955
|252,98971
|Kayseri Üniversitesi
|Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|3
|257,30071
|252,39454
|Munzur Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|3
|256,09193
|252,20628
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|290,19024
|252,07412
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|271,71363
|251,62797
|Muş Alparslan Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|253,49895
|251,34345
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı)
|3
|254,58596
|250,35371
|Uşak Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|270,17919
|250,19370
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|4
|274,23152
|249,87433
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ)
|3
|252,23894
|249,23079
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|248,97047
|248,97047
|Hitit Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|282,68472
|248,95035
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
|Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|259,18867
|248,20818
|Kırıkkale Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|255,66198
|248,17991
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|268,43720
|248,03602
|Iğdır Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|3
|252,11011
|246,98157
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|4
|257,42489
|246,94597
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ)
|4
|251,29843
|246,87414
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi
|Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|280,29976
|246,62304
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|254,77487
|246,17534
|Trakya Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|256,13252
|246,09761
|Düzce Üniversitesi
|İşletme Fakültesi
|4
|248,17760
|245,69424
|Sinop Üniversitesi
|Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|3
|252,37234
|245,50158
|Süleyman Demirel Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ)
|4
|255,73681
|245,46388
|Artvin Çoruh Üniversitesi
|İşletme Fakültesi
|3
|276,64096
|245,04316
|Kırklareli Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|254,98980
|245,03644
|Bayburt Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|277,18609
|245,00378
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ)
|4
|249,16062
|244,71075
|Selçuk Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ)
|4
|254,43283
|243,87684
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|4
|252,19536
|243,58702
|Çankırı Karatekin Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|255,54091
|243,18849
|Başkent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|242,91244
|242,91244
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ)
|4
|246,85944
|242,53260
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
|Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|249,26303
|242,48986
|Gümüşhane Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|247,21946
|242,47584
|Şırnak Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|254,66928
|242,40904
|Trakya Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ)
|4
|248,29192
|241,34348
|Düzce Üniversitesi
|İşletme Fakültesi (İÖ)
|4
|245,26155
|240,34827
|Kafkas Üniversitesi
|Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|3
|262,25420
|239,35186
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ)
|4
|241,08735
|238,79142
|Ardahan Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|241,22583
|238,09301
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|245,12693
|233,40189
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|7
|242,84296
|232,17995
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|231,83690
|231,83690
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|1
|228,59794
|228,59794
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ)
|1
|228,28529
|228,28529
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|234,87607
|227,58164
|Üsküdar Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|5
|251,30450
|227,41722
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|233,91896
|226,28339
|İstinye Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|254,99098
|225,86830
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|227,05280
|225,52948
|Anadolu Üniversitesi
|Açıköğretim Fakültesi (AÖ)
|4500
|311,79225
|225,28025
|Beykent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|3
|238,51225
|222,82163
|Başkent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|1
|222,31988
|222,31988
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ)
|3
|222,50000
|220,10293
|Atatürk Üniversitesi
|Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ)
|3000
|324,01736
|219,13956
|İstanbul Üniversitesi
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ)
|3500
|351,94002
|210,45271