DGS sağlık yönetimi taban puanları 2023-2024: DGS sağlık yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

ÜNİVERSİTE FAKÜLTE KNT TAVAN TABAN Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 279,58735 279,58735 Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 292,60529 278,29479 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 288,99424 275,04746 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 289,68658 271,76851 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 275,67786 271,38966 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 281,27843 268,79951 İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 268,45270 268,45270 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 267,99638 267,99638 Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu 4 307,51705 267,15386 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 280,09181 267,09270 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 273,75691 266,94864 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 266,51134 266,51134 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 286,35199 266,08058 İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 265,25084 265,25084 İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 265,07326 265,07326 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 263,97944 263,97944 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 275,87737 262,91951 Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 268,67071 261,47011 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 261,31214 261,31214 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 271,84014 260,97753 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 286,95485 260,80687 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi 4 270,21687 260,18047 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 262,42130 259,13338 Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 259,03759 259,03759 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 266,13356 259,01586 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 265,05376 258,64521 Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 269,29419 258,19181 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 276,91091 257,94320 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 270,67909 257,84250 Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 257,39472 257,39472 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 286,34773 257,39010 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 257,58690 257,37922 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 257,05065 257,05065 İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 274,14965 255,35766 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 261,31115 255,26819 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi 4 272,71239 254,50784 Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 3 259,76497 254,20815 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 259,30301 254,08396 Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 274,14966 254,01926 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 270,44955 252,98971 Kayseri Üniversitesi Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 3 257,30071 252,39454 Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 256,09193 252,20628 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 290,19024 252,07412 Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 271,71363 251,62797 Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 253,49895 251,34345 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) 3 254,58596 250,35371 Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 270,17919 250,19370 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 274,23152 249,87433 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 3 252,23894 249,23079 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 248,97047 248,97047 Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 282,68472 248,95035 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 259,18867 248,20818 Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 255,66198 248,17991 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 268,43720 248,03602 Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 252,11011 246,98157 Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 257,42489 246,94597 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 4 251,29843 246,87414 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 280,29976 246,62304 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 254,77487 246,17534 Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 256,13252 246,09761 Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi 4 248,17760 245,69424 Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 252,37234 245,50158 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 4 255,73681 245,46388 Artvin Çoruh Üniversitesi İşletme Fakültesi 3 276,64096 245,04316 Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 254,98980 245,03644 Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 277,18609 245,00378 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 4 249,16062 244,71075 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 4 254,43283 243,87684 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 252,19536 243,58702 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 255,54091 243,18849 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 242,91244 242,91244 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 4 246,85944 242,53260 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 249,26303 242,48986 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 247,21946 242,47584 Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 254,66928 242,40904 Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 4 248,29192 241,34348 Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi (İÖ) 4 245,26155 240,34827 Kafkas Üniversitesi Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3 262,25420 239,35186 Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 4 241,08735 238,79142 Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 241,22583 238,09301 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 2 245,12693 233,40189 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 7 242,84296 232,17995 Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 231,83690 231,83690 Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 1 228,59794 228,59794 Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 228,28529 228,28529 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 2 234,87607 227,58164 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 251,30450 227,41722 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 2 233,91896 226,28339 İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 2 254,99098 225,86830 İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 2 227,05280 225,52948 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖ) 4500 311,79225 225,28025 Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 3 238,51225 222,82163 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 1 222,31988 222,31988 İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 222,50000 220,10293 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ) 3000 324,01736 219,13956 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) 3500 351,94002 210,45271

Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açtı. Aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercih sürecine yoğunlaştı. Bu noktada 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. En merak edilen bölümlerden biri sağlık yönetimi oldu. Bu noktada ''Sağlık yönetimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu öne çıktı. İşte 2023 DGS Sağlık yönetimi taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları…İşte DGS Sağlık yönetimi bölümü taban puanları;DGS Hemşirleik Bölümü 2023 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları