Haber Tarihi: 27 Şubat 2025 16:00 - Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2025 16:00

Devlet Bahçeli öldü mü, yaşıyor mu? MHP'li Yönter açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son günlerde ortaya atılan iddialar, kamuoyunda merak uyandırdı. "Devlet Bahçeli öldü mü, yaşıyor mu?" soruları sosyal medyada hızla yayılırken, MHP cephesinden konuya dair net bir açıklama geldi.

Devlet Bahçeli öldü mü, yaşıyor mu? MHP'li Yönter açıkladı
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MHP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, X hesabından yaptığı paylaşımla iddialara sert bir şekilde tepki gösterdi.

Yönter, sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir… Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum… Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi…"


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