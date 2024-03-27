Dev maçta kazanan Almanya

Almanya, hazırlık maçında Hollanda'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dev maçta kazanan Almanya
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27 Mart 2024 00:39
Almanya, hazırlık maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Almanya karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Hollanda, 4. dakikada Joey Veerman ile öne geçti. Almanya, 11. dakikada Maximilian Mittelstadt ile eşitliği yakaladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda uzun süre 1-1'lik eşitlik devam ederken, Almanya, 85'te Niclas Füllkrug'nun attığı golle maçı 2-1 kazandı.

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