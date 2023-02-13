Deprem ölü ve yaralı sayısı! 13 Şubat son dakika vefat sayısı ve toplam can kaybı ne kadar oldu?

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem 10 ili vurdu. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken deprem ölü ve yaralı sayısı kamuoyu ile paylaşılıyor. Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da büyük hasara neden olan depremde ölü sayısı 20 bini, yaralı sayısı ise 80 bini geçti. İşte, Kahramanmaraş depreminde can kaybı ve yaralı sayısı son dakika açıklaması...Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremde yaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor.Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi.AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233.320 personel ile 12.322 araç ve iş makinası görev yapmaktadır. 70 uçak, 167 Helikopter, 24 Gemi, 45 İHA, 9 Drone bölgede görev yapmaktadır.Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle prim borçlarının ödenme süreleri ile Kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme süreleri ertelendi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.