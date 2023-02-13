Haber Tarihi: 13 Şubat 2023 12:14 - Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 12:14

Deprem ölü ve yaralı sayısı! 13 Şubat son dakika vefat sayısı ve toplam can kaybı ne kadar oldu?

13 Şubat son durum! Deprem ölü ve yaralı sayısı açıklandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili son dakika bilgileri paylaşıldı. Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da büyük hasara neden olan depremde ölü sayısı 31 bin 643'e yükseld, yaralı sayısı ise 90bini geçti. Şimdiye kadar en fazla toplam can kaybı Hatay'da gerçekleşti. AFAD elde edilen son bilgileri duyurdu. Peki, depremde ölü ve yaralı sayısı kaç, hangi ilde kaç bina yıkıldı?

Deprem ölü ve yaralı sayısı! 13 Şubat son dakika vefat sayısı ve toplam can kaybı ne kadar oldu?
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem 10 ili vurdu. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken deprem ölü ve yaralı sayısı kamuoyu ile paylaşılıyor. Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da büyük hasara neden olan depremde ölü sayısı 20 bini, yaralı sayısı ise 80 bini geçti. İşte, Kahramanmaraş depreminde can kaybı ve yaralı sayısı son dakika açıklaması...
DEPREM BÖLGESİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremde yaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor.

DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

13 Şubat 12:41 itibariyle Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı 31 bin 643'e yükseldi

DEPREMLER 10 İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi.
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BÖLGEDE GÖREV YAPAN PERSONEL SAYISI 233 BİN 320'YE ULAŞTI!

AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233.320 personel ile 12.322 araç ve iş makinası görev yapmaktadır. 70 uçak, 167 Helikopter, 24 Gemi, 45 İHA, 9 Drone bölgede görev yapmaktadır.

SGK'DAN 'ERTELEME' AÇIKLAMASI


Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle prim borçlarının ödenme süreleri ile Kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme süreleri ertelendi.

LGS VE YKS NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

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