Dele Alli golü hatırladı

Beşiktaş'ın bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, haftalar sonra siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.



Ligin 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan mücadelede ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen Dele Alli, 5. haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk golünü kaydetmişti.



Daha sonra sakatlık ve teknik adam tercihiyle 6 maçta görev yapamayan Dele Alli, 6 karşılaşma sonra 11 kişilik kadroda yer bulduğu müsabakada takımının üçüncü, kendisinin de Beşiktaş formasıyla ikinci golünü attı.



Daha önceki maçlarda oyundan çıkarken ıslıklanarak protesto edilen Dele Alli, 85. dakikada yerini Kerim Atakan Kesgin'e bırakırken siyah-beyazlı taraftarların alkışını aldı.





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