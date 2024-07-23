D-Smart GO Aylık Üyelik Ücreti 2024: D-Smart GO Fiyatları

D-Smart GO, kullanıcılarına iki ana paket seçeneği sunmaktadır:

Film Dizi Paketi



Mega Paket



Film Dizi Paketi, D-Smart GO kullanıcılarına zengin bir içerik sunar. Bu pakette, TV kanal ve seç-izle programlarına ek olarak, D-Smart GO'ya özel film ve dizi TV kanallarını izleyebilirsiniz.

Yıllık Ücret: 299.99 TL



D-Smart GO Mega Paket



D Smart GO Canlı İzlemek İçin Tıklayınız

Mega Paket, Film Dizi paketindeki içeriklere ek olarak, spor severlere özel birçok kanal ve programı içerir. Bu pakette, D-Smart GO'ya özel Spor TV kanallarını, birbirinden keyifli spor karşılaşmalarını ve seç-izle programlarını izleyebilirsiniz.

Yıllık Ücret: 299.99 TL



D-Smart GO'ya üye olmak oldukça basit ve hızlıdır. Üyelik işlemleri, web sitesi veya mobil uygulamalar üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir.

D-Smart GO Ana Sayfası üzerinden 'Üye Ol' bağlantısına tıklayarak adımları takip edin.



Mobil Uygulamadan Üyelik:

IOS ve Android uygulamalarını indirerek, ana ekranında yer alan 'Bana Özel' ekranındaki 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp üyelik işlemlerini tamamlayabilirsiniz.



D-Smart GO'nun Avantajları



Geniş İçerik Yelpazesi: Spor, film, dizi ve belgesel kanallarıyla geniş bir içerik yelpazesi sunar.



Esnek İzleme Seçenekleri: Canlı yayınları ve seç-izle programlarını dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz.



Mobil Uyumluluk: IOS ve Android cihazlarda kullanım imkanı sunar.



2024 yılı itibarıyla D-Smart GO, zengin içerik seçenekleri ve uygun fiyatları ile dikkat çekiyor. Aylık ve yıllık üyelik paketleri arasından ihtiyacınıza uygun olanı seçerek, spor, film ve dizilerin keyfini çıkarabilirsiniz. D-Smart GO, kullanıcılarına sunduğu esneklik ve geniş içerik yelpazesi ile izleme deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor.

Siz de hemen D-Smart GO'ya üye olarak bu ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, bu zorlu mücadeleyi kazanarak tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Karşılaşma, Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.