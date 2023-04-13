Haber Tarihi: 13 Nisan 2023 12:32 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 12:32

Cuma günü okullar tatil mi? 14 Nisan 2023 okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ara tatil tarihleri sorgulanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ikinci dönem gecikmeli olarak başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise bu yıl okulların 16 Haziran tarihinde kapanacağını açıkladı. Peki, Cuma günü okullar tatil mi? 14 Nisan 2023 okullar tatil mi?

Cuma günü okullar tatil mi? 14 Nisan 2023 okullar tatil mi?
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Cuma günü okullar tatil mi? 14 Nisan 2023 okullar tatil mi?  Ramazan bayramının ara tatile denk gelmesi sonrası ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kaç gün tatil olacağını sorgularken 14 Nisan Cuma günü okul olup olmadığını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığının okullarda ikinci dönem ara tatilini yapacağı tarihler belli oldu. Peki, 14 Nisan okullarda ders işlenecek mi? 14 Nisan Cuma günü okullar tatil mi? 

CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ? 14 NİSAN 2023

Okullarda son ders zili 14 Nisan Cuma günü çalacak. Ramazan bayramında okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar da resmi tatil sebebiyle kapalı olacak.
Şırnak ve Hakkari'de perşembe günü okullar tatil oldu.
ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak'ta etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Nisan 2023 Perşembe günü; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz merkez ilçe ve bağlı belde ve köylerde, bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da gönderdiği SMS ile beklenen şiddetli yağışlar için tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşlara gönderilen SMS'te, "Meteorolojiye göre bugün ve yarın Şırnak'ta kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yükseklerde yoğun kara karşı tedbirli olun" denildi.

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari il genelinde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle 13 Nisan 2023 Perşembe günü ilk ve orta dereceli eğitim, öğretim kurumları, özel öğretim kursları, Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiş olup engelli ve hamile kamu personeli de bir gün idare izinli sayılacaktır" denildi.
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