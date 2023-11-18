ÇKS kaydı olan emekliler 5000 TL alacak mı?

Emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi kapsamında ÇKS belgesi olan emekliler de araştırmalarına başladı. 02 Kasım 2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7464 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 98 inci madde ile 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara *bir defaya mahsus olmak üzere 5.000,00 TL ödeme* yapılacağı ifade edilmişti. Ancak çalışan emeklilerin kapsam dışı kalacağı ifade edilmişti. Peki, ÇKS belgesi 5 bin TL ikramiye almak için engel mi? İşte, o detaylarCumhuriyetin 100. yılına özel 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi hesaplara yattı. Milyonları rahatlayan emekli ikramiyesi düzenlemesinde yeni bir gelişme yaşandı.Cumhuriyet ikramiyesi için Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlandı. Alınan karara göre çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiyesi ödeme yapıldı. SGK, Kasım ayının 15'inden önce 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme yaptı.Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.Öte yandan 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.Bununla beraber ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kalmış ve 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.Yaklaşık 1.6 milyon emekli çiftçi de bu uygulamadan yararlanamadı. Emekli çiftçiler AK Partili milletvekillerini adeta telefon yağmuruna tutup "Biz yıllar önce ÇKS sistemine kayıt yaptırmıştık. Hâlâ bunun sürdüğünü bile bilmiyoruz. Yıllardır çalışmıyoruz" dediler.Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti grubu ve parti yönetimi, vatandaştan gelen bu talepleri Erdoğan'a iletti. ÇKS sistemine kayıtlı emekli çiftçiler ile ilgili bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını dile getirdi.Karadeniz gezisi sırasında çay üreticileri de ikramiyeden yararlanamadıklarını, bununla ilgili bir düzenleme yapılmasına ilişkin beklentilerini Erdoğan'a iletmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, buna bakmalarını isteyeceğini söyledi.