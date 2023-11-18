Haber Tarihi: 18 Kasım 2023 15:52 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 15:52

ÇKS kaydı olan emekliler 5000 TL alacak mı?

ÇKS belgesi olanlar emekli ikramiyesi alabilecek mi sorusu, 100. yıl ikramiyesi dolayısıyla çiftçiler tarafından merak edilmeye başlandı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen bir madde ile 5000 TL ikramiye verilecek ancak çalışan emekliler bundan faydalanamayacak. Peki, ÇKS belgesi olan emekliler 5000 TL alacak mı? ÇKS belgesi kaydı olan emekliler 5000 TL alacak mı? İşte, 5 bin TL ikramiye alacak ve alamayacak kişiler hakkında detaylı bilgiler

ÇKS kaydı olan emekliler 5000 TL alacak mı?
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Emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi kapsamında ÇKS belgesi olan emekliler de araştırmalarına başladı. 02 Kasım 2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7464 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 98 inci madde ile 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara *bir defaya mahsus olmak üzere 5.000,00 TL ödeme* yapılacağı ifade edilmişti. Ancak çalışan emeklilerin kapsam dışı kalacağı ifade edilmişti. Peki, ÇKS belgesi 5 bin TL ikramiye almak için engel mi? İşte, o detaylar
ÇKS BELGESİ OLANLAR 5 BİN TL ALACAK MI?

Cumhuriyetin 100. yılına özel 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi hesaplara yattı. Milyonları rahatlayan emekli ikramiyesi düzenlemesinde yeni bir gelişme yaşandı.

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARA YATTI

Cumhuriyet ikramiyesi için Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlandı. Alınan karara göre çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiyesi ödeme yapıldı. SGK, Kasım ayının 15'inden önce 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme yaptı.

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.

Öte yandan 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.

Bununla beraber ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kalmış ve 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Yaklaşık 1.6 milyon emekli çiftçi de bu uygulamadan yararlanamadı. Emekli çiftçiler AK Partili milletvekillerini adeta telefon yağmuruna tutup "Biz yıllar önce ÇKS sistemine kayıt yaptırmıştık. Hâlâ bunun sürdüğünü bile bilmiyoruz. Yıllardır çalışmıyoruz" dediler.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti grubu ve parti yönetimi, vatandaştan gelen bu talepleri Erdoğan'a iletti. ÇKS sistemine kayıtlı emekli çiftçiler ile ilgili bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını dile getirdi.

Karadeniz gezisi sırasında çay üreticileri de ikramiyeden yararlanamadıklarını, bununla ilgili bir düzenleme yapılmasına ilişkin beklentilerini Erdoğan'a iletmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, buna bakmalarını isteyeceğini söyledi.

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