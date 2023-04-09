CHP milletvekili adayları listesi 2023 açıklandı | TAM LİSTE

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre CHP'de milletvekili adayları belli oldu. İstanbul'da üç bölgenin birinci sıralarında Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay ve Namık Tan var.
Listede İYİ Partili, Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor. CHP'nin Erzincan'daki birinci sıra adayıysa Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oldu.
CHP parti meclisinde görüşülen ve kabul edilen listelerin ilerleyen saatlerde değişip değişmeyeceğineyse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek.
CHP, listelerin YSK'ya teslim edilmesi için saat 14:00'e randevu aldı.
AKP Milletvekili Adayları Listesi 2023 - TIKLAYINIZ VIDEO CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 AÇIKLANDI
CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek.
Milletvekili adayları şöyle:
Antalya Sururi Corabatur Cavit Arı Aliye Coşar Mustafa Erdem Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi) Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi) Murat Özçelik Ercüment Taşdemir Nilüfer Defeci Vahap Tuncer Sibel Gezen Ramiz Atakan Emrah Yurtlak Zehra Milli Hatice Kübra Turan Müge Gezginci Uysal Mehmet Gök Ankara
*1'inci bölge
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan
*Ankara 2'inci bölge
1. Murat Emir
Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Namık Tan. (AA)
İstanbul
*İstanbul 1'inci bölge
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik
*İstanbul 2'inci Bölge
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz
*İstanbul 3'üncü Bölge
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
Adana
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
İzmir *İzmir 1'inci Bölge Yüksel Taşkın Ahmet Tuncay Özkan Sevda ERdan Kılıç Murat Bakan Ednan Arslan Seda Kaya (DEVA) Haydar Altıntaş (DP) Devrim Barış Çelik Sefer İpekli Güldem Atabay Şahbal Aras Fulya Akçay Mehmet Şahin Fırat Birgül Değirmenci *İzmir 2'inci Bölge Gökçe Gökçen Rıfat Nalbantoğlu Rahmi Aşkın Türeli Mahir Polat Salih Uzun (DP) Deniz Yücel Deniz Bilici (Gelecek Partisi) Hüseyin Sezer Esin Doğan Metin Altan İnanç Emine Helin İnan Kınay Ayten Gülsever Nurşen Balcı Burak Kotan Mersin
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi
Ordu
1- Seyit Torun
2- Mustafa Adıgüzel
3- Ahmet Tokluoğlu
4- Cengiz Okur
5- Nilgün Yılmaz
Şanlıurfa
1.Mahmut Tanal
2.Müslüm Cengizhan Akalın
3.Ahmet Tüysüz (DEVA)
4.Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5.İbrahim Direk
6.Süleyman Gök
7.Ali Fethi Gürler
8.Abdullah Direk
9.Müslüm Şikak
10.Adnan Tüysüz
11.Abdulkadir Çetin
Malatya
1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay
Tekirdağ
1. Faik Öztrak
2. İlhami Özcan AYGUN,
3. Cem Avşar(Deva)
4. Nurten Yontar,
5. Mustafa Ülkem Uruk,
6. İsmail Doğaroğlu,
7. Sema Kırkoyunkinet, ,
8. İsmail Çelebi
Kırklareli
1 .Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl
Kayseri
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış
Samsun
1. Murat Çan
2. Mehmet Karaman (Saadet)
3. Mustafa Yeşilyurt (Gelecek)
4. Nazan Güneysu
5. Mehmet Özdağ
6. Suat Yıldız
7. Neşe Kangüleç
8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
9. Özler Yılmaz
Hatay
Hatay'da deprem sürecince çıkışları ile dikkat çeken Suzan Şahin CHP'nin adayları arasında yer almadı.
1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz
Van
1. Seracettin Bedirhanoğlu
2. Ercan Çiçek
3. Yılmaz Kılıç
4. Burak Çıtak
5. Aslı Arvas
6. Cafer Gürsel
7. Meral Ayhan
8. Aziz Örek
Karabük
1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ
Gaziantep
1. Hasan Öztürkmen
2. Melih Meriç
3. Ertuğrul Kaya (DEVA)
4. Reis Reisoğlu
5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz
6. Erdal Geçit
7. Selim Karahan
8. Müslüm Şahinsoy
9. Hasan Gül
10. Mehmet İslam (Saadet)
11. Ahmet İdris İnal
12. Fatma Müge Düşün
13. Gökhan Çeliktürk
14. Vicdan Aktaş
Manisa
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
4- Selma Aliye Kavaf (Deva)
5- Semih Balaban
Kahramanmaraş
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay
Kars
1. İnan Akgün Alp
2. Onur Uludaşdemir
3. Evren Yerdelen
Kastamonu
1. Hasan Baltacı
2. Kadir Yalçın
3. Ziver Kaplan
Kırıkkale
1.Ahmet Önal
2. Ömer Eldemir
3. Ümit Duman
Zonguldak
1. Deniz Yavuzyılmaz
2. Eylem Ertuğ Ertuğrul
3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA)
4. Merve Kır
5. Cemalaettin Sağtekin
Karaman
1. İsmail Atakan Ünver
2. Yusuf Baştuğ
3. Hasan Ehliz
Karabük
1. Cevdet Akay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ
Manisa
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
4- Selma Aliye Kavaf (Deva)
5- Semih Balaban
Kahramanmaraş
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay
Kars
1. İnan Akgün Alp
2. Onur Uludaşdemir
3. Evren Yerdelen
Kastamonu
1. Hasan Baltacı
2. Kadir Yalçın
3. Ziver Kaplan
Kırıkkale
1.Ahmet Önal
2. Ömer Eldemir
3. Ümit Duman
Zonguldak
1. Deniz Yavuzyılmaz
2. Eylem Ertuğ Ertuğrul
3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA)
4. Merve Kır
5. Cemalaettin Sağtekin
Karaman
1. İsmail Atakan Ünver
2. Yusuf Baştuğ
3. Hasan Ehliz
Karabük
1. Cevdet Akay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ
Güncellenecek…