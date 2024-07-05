Haber Tarihi: 05 Temmuz 2024 12:57 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 12:57

Ceviz Ağacının Altında Neden Oturulmaz?

Ceviz ağacı, faydalı meyvesi ve gölgesi ile bahçelerde sıkça tercih edilen bir ağaç türüdür. Ancak halk arasında, ceviz ağacının altında oturmanın tehlikeli olduğuna dair bir inanış da yaygındır. Peki, bu inanışın arkasında yatan gerçek nedir? Ceviz ağacının altında oturmak gerçekten zararlı mıdır?

Ceviz Ağacının Altında Neden Oturulmaz?
Abone Ol
Ceviz ağacının altında oturmanın tehlikeli olduğunu savunanlar, ağacın köklerinin ve yapraklarının salgıladığı bazı maddelerin insan sağlığına zarar verebileceğini öne sürerler. Bu maddelerin başında ise juglon gelir. Juglon, ceviz ağacının kökleri ve yaprakları tarafından salgılanan bir kimyasaldır ve bazı bitkilerin büyümesini engelleyebilir. Ayrıca, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara da neden olabilir.

Ancak, yapılan bilimsel çalışmalar, ceviz ağacının altında oturmanın insan sağlığına anında ve ciddi bir zarar vereceğine dair bir kanıt bulamadı. Juglon'un havadaki konsantrasyonunun insan sağlığını etkileyecek kadar yüksek olmadığı belirtiliyor.

Bununla birlikte, ceviz ağacının altında oturmanın bazı potansiyel riskleri olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Örneğin, ceviz ağaçları oldukça büyük ağaçlardır ve dalları aniden kırılabilir. Bu nedenle, ceviz ağacının altında otururken dikkatli olmak ve dallardan uzak durmak önemlidir.

Ayrıca, ceviz ağacı polenleri bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, alerjisi olan kişilerin ceviz ağacının yakınında otururken dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları tavsiye edilir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Hasan Doğan, vefatının 16. yılında anıldı Futbol Hasan Doğan, vefatının 16. yılında anıldı
Sivasspor'un yeni transferi Bekir: 'Süper Lig'de gollere devam' Sivasspor Sivasspor'un yeni transferi Bekir: "Süper Lig'de gollere devam"
Bodrum FK, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor Bodrumspor Bodrum FK, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor
Amartey'in Beşiktaş'taki geleceği belli oldu Beşiktaş Amartey'in Beşiktaş'taki geleceği belli oldu
Şenes Erzik'ten UEFA'ya Merih tepkisi Türkiye Şenes Erzik'ten UEFA'ya Merih tepkisi
Hatayspor'da sezonun ikinci yarısı için 'yuvaya dönme' hedefi Hatayspor Hatayspor'da sezonun ikinci yarısı için "yuvaya dönme" hedefi
Van Bronckhorst'tan Hollanda-Türkiye maçı için açıklama! Euro 2024 Van Bronckhorst'tan Hollanda-Türkiye maçı için açıklama!
ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri Açıklandı! Gündem ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri Açıklandı!
Adli tatil ne zaman başlıyor? 2024 Gündem Adli tatil ne zaman başlıyor? 2024
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İspanyollar, Ferdi Kadıoğlu'na hayran kaldı
2
Fenerbahçe, Martin Terrier için temaslara başladı!
3
Galatasaray'da mutlu son yakın: Doue
4
Galatasaray'ın satılık yıldızları: hedef 30 milyon euro
5
Galatasaray'dan Nicolas Dominguez hamlesi
6
Galatataray, Zaniolo'nun ayrılığını açıkladı
7
Fenerbahçe için flaş En-Nesyri iddiası!

SON HABERLER

yukarı ok