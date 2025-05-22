Çaykur işçi alımı kura sonuçları 2025 isim listesi - Çaykur kura numarası nasıl öğrenilir?



ASIL : 6 - 24



YEDEK : 22 - 1



ÇAMLI ÇAY FABERİKASI / ESKİ HÜKÜMLÜ



ASIL: 35 - 12 - 34 - 17



YEDEK : 11 - 28 - 20 - 25



PAZAR ÇAY FABRİKASI



ASIL : 15 - 2 - 20 - 33 - 66





YEDEK : 1 - 40 - 45 - 25 - 41



MURATLI ÇAY FABRİKASI / MESLEK LİSESİ VE DENGİ OKUL MEZUNLARI



ASIL: 81 - 83 - 20 - 38



YEDEK : 36 - 5 - 3 - 78



KALECİK ÇAY FABRİKASI



ASIL: 35 - 24 - 92 - 72 - 130 - 137 - 18 - 119 - 109



YEDEK : 2 - 52 - 9 - 80 - 113 - 27 - 31 - 74 - 60



IŞIKLI ÇAY FABRİKASI



ASIL: 127 - 74 - 68 - 133 - 9 - 134 - 11



YEDEK : 17 - 43 - 138 - 132 - 100 - 61 - 1



İYİDERE ÇAY FABRİKASI



ASIL : 182 - 136 - 52 - 198 - 118 - 27 - 3



YEDEK : 69 - 154 - 143 - 153 - 96 - 128 -59



KALKANDERE ÇAY FABRİKASI



ASIL : 219 - 134 - 75 - 127 - 13 - 78 - 33 - 96 - 40



YEDEK: 19 - 161 - 119 - 200 - 206 - 195 - 207 - 18 - 113



TERSANE ÇAY FABİRKASI



ASIL : 91 - 221 - 75 - 195 - 99 - 28 - 37 - 204 - 168 - 122 - 211 - 116 - 74



YEDEK : 220 - 183 - 112 - 156 - 85 - 95 - 62 - 87 - 149 - 193 - 25 - 41 - 40



CUMHURİYET ÇAY FABRİKASI / ESKİ HÜKÜMLÜ



ASIL: 38 - 62 - 40 - 202 - 228 - 138 - 34 - 234 - 146 - 21 - 58 - 87 - 198 - 162 - 112



YEDEK : 225 - 57 - 196 - 192 - 158 - 36 - 219 - 132 - 223 - 178 - 143 - 56 - 100 - 2 - 205



KARACA FABRİKASI / MESLEK LİSESİ VE DENGİ OKUL MEZUNU



ASIL : 73 - 32 - 213 - 202 - 187 - 26 - 109 - 169 - 168 - 56 - 5 - 120 - 104 - 210 - 44 - 192 - 222 - 65 - 58 - 40 - 184 - 226 - 200 - 4 - 165 - 208 - 240 - 77 - 45



YEDEK : 176 - 242 - 101 - 227 - 93 - 162 - 35 - 238 - 74 - 25 - 143 - 9 - 211 - 70 - 152 - 218 - 230 - 126 - 146 - 157 - 214 - 241 - 245 - 235 - 84 - 179 - 124 - 140 - 86



ZİHNİDERİN ÇAY FABRİKASI



ASIL : 107 - 22 - 56 - 234 - 105



YEDEK : 1127 - 57 - 240 - 106 - 8



PAZAR / TAŞLIDERE ÇAY FABRİKASI



ASIL : 234 - 153 - 227 - 41 - 58 - 9 - 117 - 13 - 2



YEDEK : 239 - 121 - 224 - 26 - 244 - 217 - 155 - 78 - 184



OF ÇAY FABRİKASI



ASIL : 158 - 39 - 42 - 217 - 18 - 198 - 3 - 161 - 254 - 98 - 177



YEDEK: 85 - 229 - 233 - 146 - 152 - 9 - 172 - 230 - 25 - 143 - 53



BÜYÜKKÖY ÇAY FABRİKASI



ASIL: 241 - 30 - 290 - 293 - 166 - 302 - 112 - 304 - 81 - 163 - 172 - 23



YEDEK : 122 - 21 - 6 - 251 - 161 - 135 - 58 - 86 - 169 - 131 - 271 - 187



ÇİFTLİK ÇAY FABRİKASI



ASIL : 247 - 143 - 326 - 65 - 112 - 255 - 301 - 329 - 164 - 266 - 90 - 111 - 22 - 129 - 278 - 55 - 60 - 306



YEDEK: 226 - 51 - 200 - 107 - 169 - 187 - 177 - 317 - 14 - 318 - 122 - 251 - 135 - 80 - 150 - 202 - 74 - 201



ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE





3 Nisan'da sona eren başvuruların ardından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü işçi alımı sonuçları açıklanıyor. Kura çekimi 2025 perşembe günü Rize Gençlik ve Spor Salonu Konferans Salonunda saat 09.00'da başladı. Çekiliş tamamlandıktan sonra aşağıdaki bağlantının "Duyuru" sayfasından kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz.



Kura numaranızı öğrenmek için lütfen aşağıdaki fabrika isimlerinin üzerine tıklayınız.



100. YIL PAZ. VE ÜRETİM BÖLGE



AMBARLIK LİSE VE DENGİ



AMBARLIK



ARAKLI



ARDEŞEN



ARHAVİ ESKİ HÜKÜMLÜ



ARHAVİ



AŞIKLAR



AZAKLI



BÖLÜMLÜ



BÜYÜKKÖY



CAMİDAĞI



ÇAMLI ENGELLİ



ÇAMLI ESKİ HÜKÜMLÜ



ÇAMLI



ÇAMLIHEMŞİN



ÇAYELİ



ÇİFTLİK



CUMHURİYET ENGELLİ



CUMHURİYET ESKİ HÜKÜMLÜ



CUMHURİYET



DEREPAZARI



ESKİPAZAR



FINDIKLI



GÜNDOĞDU



GÜNEYSU ULUCAMİ



HAYRAT



HEMŞİN ORGANİK



HOPA



İKİZDERE



IŞIKLI



İYİDERE



KALECİK



KALKANDERE



KARACA LİSE VE DENGİ



KARACA



KEMALPAŞA



KENDİRLİ



KİRAZLIK



MELYAT



MURATLI LİSE VE DENGİ



MURATLI



MUSADAĞI



OF



ORTAPAZAR



PAZAR TAŞLIDERE



PAZAR



PAZARKÖY



SABUNCULAR



SALARHA



SELİMİYE



SÜMER



SÜRMENE



TAŞÇILAR



TERSANE



TİREBOLU



VELİKÖY



ZİHNİDERİN



ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPILACAK FABRİKALAR HANGİLERİ?



100. YIL PAZ. VE ÜRETİM BÖLGE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 556 kişi başvuru yaptı.



AMBARLIK LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 388 kişi başvuru yaptı.



AMBARLIK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 506 kişi başvuru yaptı.



ARAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 911 kişi başvuru yaptı.



ARDEŞEN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 391 kişi başvuru yaptı.



ARHAVİ ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 27 kişi başvuru yaptı.



ARHAVİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1104 kişi başvuru yaptı.



AŞIKLAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 583 kişi başvuru yaptı.



AZAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 537 kişi başvuru yaptı.



BÖLÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 886 kişi başvuru yaptı.



BÜYÜKKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 305 kişi başvuru yaptı.



CAMİDAĞI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1471 kişi başvuru yaptı.



ÇAMLI ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 491 kişi başvuru yaptı.



ÇAMLI ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 41 kişi başvuru yaptı.



ÇAMLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 547 kişi başvuru yaptı.



ÇAMLIHEMŞİN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 3670 kişi başvuru yaptı.



ÇAYELİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 673 kişi başvuru yaptı.



ÇİFTLİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 331 kişi başvuru yaptı.



CUMHURİYET ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 794 kişi başvuru yaptı.



CUMHURİYET ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 237 kişi başvuru yaptı.



CUMHURİYET Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 814 kişi başvuru yaptı.



DEREPAZARI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 408 kişi başvuru yaptı.



ESKİPAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1161 kişi başvuru yaptı.



FINDIKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 424 kişi başvuru yaptı.



GÜNDOĞDU Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1135 kişi başvuru yaptı.



GÜNEYSU ULUCAMİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1317 kişi başvuru yaptı.



HAYRAT Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 961 kişi başvuru yaptı.



HEMŞİN ORGANİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 405 kişi başvuru yaptı.



HOPA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1698 kişi başvuru yaptı.



İKİZDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1628 kişi başvuru yaptı.



IŞIKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 148 kişi başvuru yaptı.



İYİDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 211 kişi başvuru yaptı.



KALECİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 142 kişi başvuru yaptı.



KALKANDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 225 kişi başvuru yaptı.



KARACA LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 247 kişi başvuru yaptı.



KARACA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1633 kişi başvuru yaptı.



KEMALPAŞA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 739 kişi başvuru yaptı.



KENDİRLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 877 kişi başvuru yaptı.



KİRAZLIK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 532 kişi başvuru yaptı.



MELYAT Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 388 kişi başvuru yaptı.



MURATLI LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 92 kişi başvuru yaptı.



MURATLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1019 kişi başvuru yaptı.



MUSADAĞI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 579 kişi başvuru yaptı.



OF Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 286 kişi başvuru yaptı.



ORTAPAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 342 kişi başvuru yaptı.



PAZAR TAŞLIDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 273 kişi başvuru yaptı.



PAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 69 kişi başvuru yaptı.



PAZARKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 277 kişi başvuru yaptı.



SABUNCULAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 988 kişi başvuru yaptı.



SALARHA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 503 kişi başvuru yaptı.



SELİMİYE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 275 kişi başvuru yaptı.



SÜMER Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1082 kişi başvuru yaptı.



SÜRMENE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 537 kişi başvuru yaptı.



TAŞÇILAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 556 kişi başvuru yaptı.



TERSANE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 236 kişi başvuru yaptı.



TİREBOLU Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1353 kişi başvuru yaptı.



VELİKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 423 kişi başvuru yaptı.



ZİHNİDERİN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 256 kişi başvuru yaptı.



ARHAVİ ÇAY FABRİKASI / ESKİ HÜKÜMLÜ6 - 2422 - 135 - 12 - 34 - 1711 - 28 - 20 - 2515 - 2 - 20 - 33 - 661 - 40 - 45 - 25 - 4181 - 83 - 20 - 3836 - 5 - 3 - 7835 - 24 - 92 - 72 - 130 - 137 - 18 - 119 - 1092 - 52 - 9 - 80 - 113 - 27 - 31 - 74 - 60127 - 74 - 68 - 133 - 9 - 134 - 1117 - 43 - 138 - 132 - 100 - 61 - 1182 - 136 - 52 - 198 - 118 - 27 - 369 - 154 - 143 - 153 - 96 - 128 -59219 - 134 - 75 - 127 - 13 - 78 - 33 - 96 - 4019 - 161 - 119 - 200 - 206 - 195 - 207 - 18 - 11391 - 221 - 75 - 195 - 99 - 28 - 37 - 204 - 168 - 122 - 211 - 116 - 74220 - 183 - 112 - 156 - 85 - 95 - 62 - 87 - 149 - 193 - 25 - 41 - 4038 - 62 - 40 - 202 - 228 - 138 - 34 - 234 - 146 - 21 - 58 - 87 - 198 - 162 - 112225 - 57 - 196 - 192 - 158 - 36 - 219 - 132 - 223 - 178 - 143 - 56 - 100 - 2 - 20573 - 32 - 213 - 202 - 187 - 26 - 109 - 169 - 168 - 56 - 5 - 120 - 104 - 210 - 44 - 192 - 222 - 65 - 58 - 40 - 184 - 226 - 200 - 4 - 165 - 208 - 240 - 77 - 45176 - 242 - 101 - 227 - 93 - 162 - 35 - 238 - 74 - 25 - 143 - 9 - 211 - 70 - 152 - 218 - 230 - 126 - 146 - 157 - 214 - 241 - 245 - 235 - 84 - 179 - 124 - 140 - 86107 - 22 - 56 - 234 - 1051127 - 57 - 240 - 106 - 8234 - 153 - 227 - 41 - 58 - 9 - 117 - 13 - 2239 - 121 - 224 - 26 - 244 - 217 - 155 - 78 - 184158 - 39 - 42 - 217 - 18 - 198 - 3 - 161 - 254 - 98 - 17785 - 229 - 233 - 146 - 152 - 9 - 172 - 230 - 25 - 143 - 53241 - 30 - 290 - 293 - 166 - 302 - 112 - 304 - 81 - 163 - 172 - 23122 - 21 - 6 - 251 - 161 - 135 - 58 - 86 - 169 - 131 - 271 - 187247 - 143 - 326 - 65 - 112 - 255 - 301 - 329 - 164 - 266 - 90 - 111 - 22 - 129 - 278 - 55 - 60 - 306226 - 51 - 200 - 107 - 169 - 187 - 177 - 317 - 14 - 318 - 122 - 251 - 135 - 80 - 150 - 202 - 74 - 2013 Nisan'da sona eren başvuruların ardından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü işçi alımı sonuçları açıklanıyor. Kura çekimi 2025 perşembe günü Rize Gençlik ve Spor Salonu Konferans Salonunda saat 09.00'da başladı. Çekiliş tamamlandıktan sonra aşağıdaki bağlantının "Duyuru" sayfasından kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz.AMBARLIK LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 388 kişi başvuru yaptı.AMBARLIK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 506 kişi başvuru yaptı.ARAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 911 kişi başvuru yaptı.ARDEŞEN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 391 kişi başvuru yaptı.ARHAVİ ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 27 kişi başvuru yaptı.ARHAVİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1104 kişi başvuru yaptı.AŞIKLAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 583 kişi başvuru yaptı.AZAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 537 kişi başvuru yaptı.BÖLÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 886 kişi başvuru yaptı.BÜYÜKKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 305 kişi başvuru yaptı.CAMİDAĞI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1471 kişi başvuru yaptı.ÇAMLI ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 491 kişi başvuru yaptı.ÇAMLI ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 41 kişi başvuru yaptı.ÇAMLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 547 kişi başvuru yaptı.ÇAMLIHEMŞİN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 3670 kişi başvuru yaptı.ÇAYELİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 673 kişi başvuru yaptı.ÇİFTLİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 331 kişi başvuru yaptı.CUMHURİYET ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 794 kişi başvuru yaptı.CUMHURİYET ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 237 kişi başvuru yaptı.CUMHURİYET Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 814 kişi başvuru yaptı.DEREPAZARI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 408 kişi başvuru yaptı.ESKİPAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1161 kişi başvuru yaptı.FINDIKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 424 kişi başvuru yaptı.GÜNDOĞDU Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1135 kişi başvuru yaptı.GÜNEYSU ULUCAMİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1317 kişi başvuru yaptı.HAYRAT Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 961 kişi başvuru yaptı.HEMŞİN ORGANİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 405 kişi başvuru yaptı.HOPA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1698 kişi başvuru yaptı.İKİZDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1628 kişi başvuru yaptı.IŞIKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 148 kişi başvuru yaptı.İYİDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 211 kişi başvuru yaptı.KALECİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 142 kişi başvuru yaptı.KALKANDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 225 kişi başvuru yaptı.KARACA LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 247 kişi başvuru yaptı.KARACA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1633 kişi başvuru yaptı.KEMALPAŞA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 739 kişi başvuru yaptı.KENDİRLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 877 kişi başvuru yaptı.KİRAZLIK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 532 kişi başvuru yaptı.MELYAT Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 388 kişi başvuru yaptı.MURATLI LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 92 kişi başvuru yaptı.MURATLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1019 kişi başvuru yaptı.MUSADAĞI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 579 kişi başvuru yaptı.OF Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 286 kişi başvuru yaptı.ORTAPAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 342 kişi başvuru yaptı.PAZAR TAŞLIDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 273 kişi başvuru yaptı.PAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 69 kişi başvuru yaptı.PAZARKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 277 kişi başvuru yaptı.SABUNCULAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 988 kişi başvuru yaptı.SALARHA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 503 kişi başvuru yaptı.SELİMİYE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 275 kişi başvuru yaptı.SÜMER Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1082 kişi başvuru yaptı.SÜRMENE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 537 kişi başvuru yaptı.TAŞÇILAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 556 kişi başvuru yaptı.TERSANE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 236 kişi başvuru yaptı.TİREBOLU Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1353 kişi başvuru yaptı.VELİKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 423 kişi başvuru yaptı.ZİHNİDERİN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 256 kişi başvuru yaptı.

Çaykur kura sonuçları isim listesi 2025 yılında araştırılıyor. ÇAYKUR 1.365 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları belli oluyor. İŞKUR tarafından alınan başvuruların ardından toplam 1.365 mevsimlik işçi olarak alınacak. Kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarda çalışacak. Peki, ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı, Çaykur kura çekimi isim listesi belli oldu mu? Çaykur 1365 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları 2025…