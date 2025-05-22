Çaykur işçi alımı kura sonuçları 2025 isim listesi - Çaykur kura numarası nasıl öğrenilir?

Çaykur kura sonuçları isim listesi 2025 yılında araştırılıyor. ÇAYKUR 1.365 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları belli oluyor. İŞKUR tarafından alınan başvuruların ardından toplam 1.365 mevsimlik işçi olarak alınacak. Kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarda çalışacak. Peki, ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı, Çaykur kura çekimi isim listesi belli oldu mu? Çaykur 1365 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları 2025…
ARHAVİ ÇAY FABRİKASI / ESKİ HÜKÜMLÜ
ASIL :
6 - 24 YEDEK :
22 - 1 ÇAMLI ÇAY FABERİKASI / ESKİ HÜKÜMLÜ ASIL:
35 - 12 - 34 - 17 YEDEK :
11 - 28 - 20 - 25 PAZAR ÇAY FABRİKASI ASIL :
15 - 2 - 20 - 33 - 66
YEDEK :
1 - 40 - 45 - 25 - 41 MURATLI ÇAY FABRİKASI / MESLEK LİSESİ VE DENGİ OKUL MEZUNLARI ASIL:
81 - 83 - 20 - 38 YEDEK :
36 - 5 - 3 - 78 KALECİK ÇAY FABRİKASI ASIL:
35 - 24 - 92 - 72 - 130 - 137 - 18 - 119 - 109 YEDEK :
2 - 52 - 9 - 80 - 113 - 27 - 31 - 74 - 60 IŞIKLI ÇAY FABRİKASI ASIL:
127 - 74 - 68 - 133 - 9 - 134 - 11 YEDEK :
17 - 43 - 138 - 132 - 100 - 61 - 1 İYİDERE ÇAY FABRİKASI ASIL :
182 - 136 - 52 - 198 - 118 - 27 - 3 YEDEK :
69 - 154 - 143 - 153 - 96 - 128 -59 KALKANDERE ÇAY FABRİKASI ASIL :
219 - 134 - 75 - 127 - 13 - 78 - 33 - 96 - 40 YEDEK:
19 - 161 - 119 - 200 - 206 - 195 - 207 - 18 - 113 TERSANE ÇAY FABİRKASI ASIL :
91 - 221 - 75 - 195 - 99 - 28 - 37 - 204 - 168 - 122 - 211 - 116 - 74 YEDEK :
220 - 183 - 112 - 156 - 85 - 95 - 62 - 87 - 149 - 193 - 25 - 41 - 40 CUMHURİYET ÇAY FABRİKASI / ESKİ HÜKÜMLÜ ASIL:
38 - 62 - 40 - 202 - 228 - 138 - 34 - 234 - 146 - 21 - 58 - 87 - 198 - 162 - 112 YEDEK :
225 - 57 - 196 - 192 - 158 - 36 - 219 - 132 - 223 - 178 - 143 - 56 - 100 - 2 - 205 KARACA FABRİKASI / MESLEK LİSESİ VE DENGİ OKUL MEZUNU ASIL :
73 - 32 - 213 - 202 - 187 - 26 - 109 - 169 - 168 - 56 - 5 - 120 - 104 - 210 - 44 - 192 - 222 - 65 - 58 - 40 - 184 - 226 - 200 - 4 - 165 - 208 - 240 - 77 - 45 YEDEK :
176 - 242 - 101 - 227 - 93 - 162 - 35 - 238 - 74 - 25 - 143 - 9 - 211 - 70 - 152 - 218 - 230 - 126 - 146 - 157 - 214 - 241 - 245 - 235 - 84 - 179 - 124 - 140 - 86 ZİHNİDERİN ÇAY FABRİKASI ASIL :
107 - 22 - 56 - 234 - 105 YEDEK :
1127 - 57 - 240 - 106 - 8 PAZAR / TAŞLIDERE ÇAY FABRİKASI ASIL :
234 - 153 - 227 - 41 - 58 - 9 - 117 - 13 - 2 YEDEK :
239 - 121 - 224 - 26 - 244 - 217 - 155 - 78 - 184 OF ÇAY FABRİKASI ASIL :
158 - 39 - 42 - 217 - 18 - 198 - 3 - 161 - 254 - 98 - 177 YEDEK:
85 - 229 - 233 - 146 - 152 - 9 - 172 - 230 - 25 - 143 - 53 BÜYÜKKÖY ÇAY FABRİKASI ASIL:
241 - 30 - 290 - 293 - 166 - 302 - 112 - 304 - 81 - 163 - 172 - 23 YEDEK :
122 - 21 - 6 - 251 - 161 - 135 - 58 - 86 - 169 - 131 - 271 - 187 ÇİFTLİK ÇAY FABRİKASI ASIL :
247 - 143 - 326 - 65 - 112 - 255 - 301 - 329 - 164 - 266 - 90 - 111 - 22 - 129 - 278 - 55 - 60 - 306 YEDEK:
226 - 51 - 200 - 107 - 169 - 187 - 177 - 317 - 14 - 318 - 122 - 251 - 135 - 80 - 150 - 202 - 74 - 201 ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE
3 Nisan'da sona eren başvuruların ardından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü işçi alımı sonuçları açıklanıyor. Kura çekimi 2025 perşembe günü Rize Gençlik ve Spor Salonu Konferans Salonunda saat 09.00'da başladı. Çekiliş tamamlandıktan sonra aşağıdaki bağlantının "Duyuru" sayfasından kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Kura numaranızı öğrenmek için lütfen aşağıdaki fabrika isimlerinin üzerine tıklayınız. 100. YIL PAZ. VE ÜRETİM BÖLGE AMBARLIK LİSE VE DENGİ AMBARLIK ARAKLI ARDEŞEN ARHAVİ ESKİ HÜKÜMLÜ ARHAVİ AŞIKLAR AZAKLI BÖLÜMLÜ BÜYÜKKÖY CAMİDAĞI ÇAMLI ENGELLİ ÇAMLI ESKİ HÜKÜMLÜ ÇAMLI ÇAMLIHEMŞİN ÇAYELİ ÇİFTLİK CUMHURİYET ENGELLİ CUMHURİYET ESKİ HÜKÜMLÜ CUMHURİYET DEREPAZARI ESKİPAZAR FINDIKLI GÜNDOĞDU GÜNEYSU ULUCAMİ HAYRAT HEMŞİN ORGANİK HOPA İKİZDERE IŞIKLI İYİDERE KALECİK KALKANDERE KARACA LİSE VE DENGİ KARACA KEMALPAŞA KENDİRLİ KİRAZLIK MELYAT MURATLI LİSE VE DENGİ MURATLI MUSADAĞI OF ORTAPAZAR PAZAR TAŞLIDERE PAZAR PAZARKÖY SABUNCULAR SALARHA SELİMİYE SÜMER SÜRMENE TAŞÇILAR TERSANE TİREBOLU VELİKÖY ZİHNİDERİN ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI YAPILACAK FABRİKALAR HANGİLERİ? 100. YIL PAZ. VE ÜRETİM BÖLGE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 556 kişi başvuru yaptı.
AMBARLIK LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 388 kişi başvuru yaptı.
AMBARLIK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 506 kişi başvuru yaptı.
ARAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 911 kişi başvuru yaptı.
ARDEŞEN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 391 kişi başvuru yaptı.
ARHAVİ ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 27 kişi başvuru yaptı.
ARHAVİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1104 kişi başvuru yaptı.
AŞIKLAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 583 kişi başvuru yaptı.
AZAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 537 kişi başvuru yaptı.
BÖLÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 886 kişi başvuru yaptı.
BÜYÜKKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 305 kişi başvuru yaptı.
CAMİDAĞI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1471 kişi başvuru yaptı.
ÇAMLI ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 491 kişi başvuru yaptı.
ÇAMLI ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 41 kişi başvuru yaptı.
ÇAMLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 547 kişi başvuru yaptı.
ÇAMLIHEMŞİN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 3670 kişi başvuru yaptı.
ÇAYELİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 673 kişi başvuru yaptı.
ÇİFTLİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 331 kişi başvuru yaptı.
CUMHURİYET ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 794 kişi başvuru yaptı.
CUMHURİYET ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 237 kişi başvuru yaptı.
CUMHURİYET Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 814 kişi başvuru yaptı.
DEREPAZARI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 408 kişi başvuru yaptı.
ESKİPAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1161 kişi başvuru yaptı.
FINDIKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 424 kişi başvuru yaptı.
GÜNDOĞDU Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1135 kişi başvuru yaptı.
GÜNEYSU ULUCAMİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1317 kişi başvuru yaptı.
HAYRAT Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 961 kişi başvuru yaptı.
HEMŞİN ORGANİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 405 kişi başvuru yaptı.
HOPA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1698 kişi başvuru yaptı.
İKİZDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1628 kişi başvuru yaptı.
IŞIKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 148 kişi başvuru yaptı.
İYİDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 211 kişi başvuru yaptı.
KALECİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 142 kişi başvuru yaptı.
KALKANDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 225 kişi başvuru yaptı.
KARACA LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 247 kişi başvuru yaptı.
KARACA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1633 kişi başvuru yaptı.
KEMALPAŞA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 739 kişi başvuru yaptı.
KENDİRLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 877 kişi başvuru yaptı.
KİRAZLIK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 532 kişi başvuru yaptı.
MELYAT Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 388 kişi başvuru yaptı.
MURATLI LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 92 kişi başvuru yaptı.
MURATLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1019 kişi başvuru yaptı.
MUSADAĞI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 579 kişi başvuru yaptı.
OF Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 286 kişi başvuru yaptı.
ORTAPAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 342 kişi başvuru yaptı.
PAZAR TAŞLIDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 273 kişi başvuru yaptı.
PAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 69 kişi başvuru yaptı.
PAZARKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 277 kişi başvuru yaptı.
SABUNCULAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 988 kişi başvuru yaptı.
SALARHA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 503 kişi başvuru yaptı.
SELİMİYE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 275 kişi başvuru yaptı.
SÜMER Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1082 kişi başvuru yaptı.
SÜRMENE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 537 kişi başvuru yaptı.
TAŞÇILAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 556 kişi başvuru yaptı.
TERSANE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 236 kişi başvuru yaptı.
TİREBOLU Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1353 kişi başvuru yaptı.
VELİKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 423 kişi başvuru yaptı.
ZİHNİDERİN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 256 kişi başvuru yaptı.