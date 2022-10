CANLI | Wout Weghort konuşuyor

"Bizim bir sistemimiz var. En iyi halimizi göstereceğiz. Farklı bir Beşiktaş mı görürsünüz? Sanmıyorum. Trabzonspor karşısında en iyi halimizi göstereceğiz. Geçen haftaki galibiyeti devam ettireceğiz ve seri yakalayacağız. Hedef bu."



"Taraftarların tutkusu ve bağlılığı, özellikle iç sahadaki maçlar beni mutlu ediyor. Burada oynamak için yeterli bir sebep. Ligler arasında tabii ki farklar var. Maç temposu, takım, hakem kaliteleri farklılık gösteriyor. İyi ya da kötü diyemem. Her lig farklıdır."



"Puan kaybettiğimiz her maçtan sonra çok üzülüyorum. İstanbulspor beraberliği beni ve arkadaşlarımı çok üzdü. Soyunma odasında bunun bir daha olmaması konusunda konuştuk. Biz iyi idman yapıyoruz. Takım olarak da iyi çalışıyoruz. Bazen kalitemizi sahaya yansıtamıyoruz. Bunlar oluyor. Bunu geliştireceğiz. İyi idmanlar yapıyoruz. Maçları 90 dakika kontrol etmek ve aynı performansı vermek istiyoruz. Gücümüzü takım olarak sahaya yansıtmalıyız. Takıma ne gerekiyorsa elimden geleni veriyorum. Vermeye de devam edeceğiz. Her maçta elimizden ne geliyorsa en iyisini vermeye çalışacağız."



"Her maçın hikayesi farklı. Sistem değişebiliyor. Fenerbahçe maçının son bölümlerinde çok fazla top taşıdık ceza sahasına. Ligin başında daha fazla fırsat buluyorduk. Gole yakındık. Son haftalarda böyle değil. Bunun sebebi; her maçın farklı şartlarda olması. Benim en büyük özelliğim gol atmak. Her hücum oyuncusu gibi kaleye en yakın neredeyse orada olmak ve gol atmak istiyorum. Bu da olacak zaten."



" Fenerbahçe maçı bitiminde h ayal kırıklığı yaşıyordum. İki kez gole yaklaşmıştım. Ismael hocamız bana sürekli maçın her anında fırsat bulacağımı söylüyordu. Özel bir konuşma olmadı. İletişimimiz çok net ve iyi. Açık bir anlayışımız var. Benden beklentilerini biliyorum. Aynı çizgideyiz ve benzer düşünüyoruz. Hocamın beklentilerine karşılık vermek için en iyisini yapmak istiyorum."



"Çok özel bir bağ var taraftarla aramızda. Çılgın, coşkulu ve sürekli destek veren taraftarlarımız var. Onlara goller hediye etmek istiyorum. Hem ben hem de taraftarımız mutlu olsun diye uğraşıyorum. Taraftarımız beni hep motive ediyor. Daha iyi olmaya çalışıyorum."



"Süper Lig iyi ve kaliteli bir lig. Birçok takım iyi oyunculara sahip. Gol atmak isteyen oyuncular var. Bu taraftarlar için değerli. Şampiyon olmak istiyoruz. Bizim hedefimiz bu. Bunu söyleyebilirim."





"Aslında ben saç stilimi değiştirmiyorum. 10 yılda böyle oldu. Küçük kızım aynı renge sahip olmak istedi. Daha koyu olmasını istedi. Ona benzemek için yaptım. Çok fazla sarı oldu. Beğenmedim. Birkaç hafta öyle oynadım. Şimdi eski stilime dönmek. En iyisi saçları kestirip uzatmak olacak. Genelde saç stili değiştiren biri değilim. Kızım için yaptım."