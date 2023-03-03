Çalışan EYT başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet EYT başvurusu 2023

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ÇALIŞAN EYT BAŞVURUSU | Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın yıllardır beklediği karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların yararlanabileceği EYT düzenlemesi, meclisten geçmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yerini aldı. Böylece bşavuru süreci başlarken çalışan vatandaşlar, EYT başvurusunu nasıl yapacağını araştırıyor. Peki Çalışan EYT başvurusu nasıl yapılır? Başvuru süresi nedir? İşte e-Devlet EYT başvuru ekranı ve adım adım EYT başvurusu...Şartları uyan ve emekli olmak isteyen EYT'liler e-Devlet ya da SGK il müdürlükleri üzerinden başvurabilecek. e-Devlet'ten yapılacak başvurularda sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "emekli" veya "gelir" kelimesi yazılıyor. "Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı"nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.SSK kapsamında aylık talep edecekler 4A SSK; Bağ-Kur kapsamında aylık talep edecekler 4B Bağ-Kur seçeneğini işaretleyecekler. Banka bilgileri de seçildikten sonra başvuru tamamlanacak.Çalışan EYT'liler, SGK'dan "emeklilik hakkı" yazısı alarak işverene teslim ettikten sonra işlerinden ayrılabilecekler. Çalışmayanlar ise emekli olmak için SGK'ya tahsis talebinde bulunacak. Memurlar, kurumlarına "emekli talep" formuyla müraacat edecekler. Bağ-Kur'lular "emekli olabilir" yazısına ihtiyaç duymayacak.Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.EYT başvuruları için e-Devlet'te yeni düzenlemeye gidildi. e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek. Tüm işlemler e-Devlet'ten yapılabilecek.e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın.Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın.Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.Son aşamada 'ileri' butonu ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.Emekli olmak isteyen EYTliler için başvuru süresinde sınır bulunmuyor. Vatandaşlar istedikleri zaman yaptıkları müracaatla emekli olabilecekler.e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın.Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın.Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.Son aşamada 'ileri' butonu ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.