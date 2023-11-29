Bursa yarın okullar tatil mi? 29-30 Kasım Bursa okullar tatil mi?

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?



28 Kasım Salı günü Erzurum'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde okullar tatil edilmişti.



Erzurum Valiliği,3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurmuştu.





Ancak 29 Kasım günü için bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.



29 KASIM ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Ege ve Marmara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Trakya çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Aydın'da kuvvetli, İzmir, Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.



28 Kasım Salı günü Erzurum'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde okullar tatil edilmişti.Erzurum Valiliği,3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurmuştu.Ancak 29 Kasım günü için bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Ege ve Marmara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Trakya çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Aydın'da kuvvetli, İzmir, Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

Bursa'da okullar tatil mi? 29 Kasım günü Bursa'de okullar tatil mi? Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, 26 il ilgili uyarı yaptı. Hafta sonu, fırtına, kar yağışı ve şiddetli yağış kendini gösterdi. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Salı günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 29 Kasım'da okullar tatil mi, bugün okullarda tatil olacak mı, kar tatili var mı?Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu.Bursa'da merkez Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde okullar tatil edildi.Bursa'da etkili olan lodos gece saatlerinde şiddetini 100 kilometre hıza çıkardı. Kent genelinde etkili olan lodos çok sayıda ağacı yerle bir etti. Bursa Valiliği, okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.