Haber Tarihi: 26 Ekim 2025 10:02 -
Güncelleme Tarihi:
26 Ekim 2025 11:02
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 26 Ekim 2025
Bugün (26 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 26 Ekim maç takvimi
26 Ekim Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 26 Ekim Pazar günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
26 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 26 Ekim maç takvimi 26 EKIM GÜNÜN MAÇLARI TRENDYOL SÜPER LİG14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (beIN Sports 2)17.00 Galatasaray-Göztepe (beIN Sports 1)17.00 Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 2)20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (beIN Sports 1)TRENDYOL 1. LİG13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)16.00 Amed SK-İstanbulspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor)19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)PREMIER LİG17.00 Wolverhampton-Burnley17.00 Bournemouth-Nottingham Forest17.00 Aston Villa-Manchester City17.00 Arsenal-Crystal Palace19.30 Everton-TottenhamLA LIGA16.00 Mallorca-Levante18.15 Real Madrid-Barcelona20.30 Osasuna-Celta Vigo23.00 Rayo Vallecano-Deportivo AlavesSERIE A14.30 Torino-Genoa17.00 Sassuolo-Roma17.00 Hellas Verona-Cagliari20.00 Fiorentina-Bologna22.45 Lazio-JuventusLIGUE 117.00 Lille-Metz19.15 Angers-Lorient19.15 Rennes-Nice19.15 Auxerre-Le Havre22.45 Lyon-RC StrasbourgBUNDESLIGA17.30 Bayer Leverkusen-Freiburg19.30 Stuttgart-Mainz 05
