Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 26 Ekim 2025

TRENDYOL SÜPER LİG

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (beIN Sports 2)

17.00 Galatasaray-Göztepe (beIN Sports 1)

17.00 Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 2)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (beIN Sports 1)

TRENDYOL 1. LİG

13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

16.00 Amed SK-İstanbulspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor)

19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

PREMIER LİG

17.00 Wolverhampton-Burnley

17.00 Bournemouth-Nottingham Forest

17.00 Aston Villa-Manchester City

17.00 Arsenal-Crystal Palace

19.30 Everton-Tottenham

LA LIGA

16.00 Mallorca-Levante

18.15 Real Madrid-Barcelona

20.30 Osasuna-Celta Vigo

23.00 Rayo Vallecano-Deportivo Alaves

SERIE A

14.30 Torino-Genoa

17.00 Sassuolo-Roma

17.00 Hellas Verona-Cagliari

20.00 Fiorentina-Bologna

22.45 Lazio-Juventus

LIGUE 1

17.00 Lille-Metz

19.15 Angers-Lorient

19.15 Rennes-Nice

19.15 Auxerre-Le Havre

22.45 Lyon-RC Strasbourg

BUNDESLIGA

17.30 Bayer Leverkusen-Freiburg

19.30 Stuttgart-Mainz 05

26 Ekim Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 26 Ekim Pazar günün maçları listesi...26 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 26 Ekim maç takvimi