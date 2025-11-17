Bugün Kandil Mi? Kasım 2025 (Kandil Günleri Tarihleri) - Mevlit, Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Üç Aylar Ne Zaman, Hangi Gün?

İslam alemi için bazı dini günler vardır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bunlardan bazılarıdır. Özellikle kandil günlerinde Müslümanlar ibadet edip dua ederler. İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Dini günler üç aylar, Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili tarihleri için "2025 Kandil Günleri Listesi" içeriğimize göz atabilirsiniz." Kasım 2025 tarihinde herhangi bir kandil bulunmuyor. 2025 yılındaki kandil tarihleri aşağıdaki gibidir:Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 PerşembeMiraç Kandili: 26 Ocak 2025 PazarBerat Kandili: 13 Şubat 2025 PerşembeKadir Gecesi: 26 Mart 2025 ÇarşambaEylül 2025'te İslam takvimine göre herhangi bir kandil gecesi bulunmuyor. Mevlid Kandili, genellikle Ekim veya Kasım aylarına denk gelebilir, ancak 2024 yılı için bu kandil 15 Ekim'de kutlanmıştı. Diğer kandil geceleri ise 2025 yılına kadar daha sonraki aylarda gerçekleşecek. Dini günlerin kesin tarihleri için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıllık takvimini kontrol etmek faydalı olabilir.Bugün kandil mi? sorusu da birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı takvimine göre, 25 Mart 2025 Salı günü herhangi bir kandil bulunmamaktadır. 2025 yılındaki diğer kandil tarihleri ise şöyledir:Regaib Kandili: 30 Ocak 2025 (Perşembe)Miraç Kandili: 26 Şubat 2025 (Çarşamba)Berat Kandili: 18 Mart 2025 (Salı)Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 (Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece)Mevlid Kandili: 5 Ekim 2025 (Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece)Bu takvime göre, 25 Mart 2025 Salı günü kandil değildir.2024 kandil günleri Diyanet'in açıkladığı takvim ile belli oldu. İlk kandil Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ve son olarak Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi29 Mart 2025 Cumartesi Arefe30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün5 Haziran 2025 Perşembe Arefe6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı25 Aralık Perşembe Regaib KandiliHazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 17 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.