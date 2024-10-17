Haber Tarihi: 17 Ekim 2024 10:39 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 10:39

Bugün (17 Ekim) okullar tatil mi? Malatya'da okullar var mı, tatil mi? Valilik açıkladı

Malatya'da dün meydana gelen depremin ardından "Okullar bugün tatil mi?" sorusu öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Malatya, Elazığ, Batman, Adıyaman ve Şanlıurfa valilikleri tarafından yapılan açıklamayla birlikte okullar dün tatil edildi. Peki, bugün okullar tatil mi?

Bugün (17 Ekim) okullar tatil mi? Malatya'da okullar var mı, tatil mi? Valilik açıkladı
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Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da okullar 1 günlüğüne tatil edilmişti. Peki, bugün okullar tatil mi?

5 İLDE DÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ

Valilikler tarafından yapılan açıklama sonrasında Elazığ, Batman, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da okullar bugün için 1 günlüğüne tatil edildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya, Batman, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da okulların dün tatil edilmesinin ardından, 17 Ekim'de de tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde Yaşanılan Deprem Dolayısı İle 17 Ekim 2024 Tarihinde Bir (1) Gün Süre İle Eğitim-Ögretime Ara Verilmiştir." denildi.

Buna göre; Malatya'da okullar bugün de tatil edildi.
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