Bugün (17 Ekim) okullar tatil mi? Malatya'da okullar var mı, tatil mi? Valilik açıkladı

Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da okullar 1 günlüğüne tatil edilmişti. Peki, bugün okullar tatil mi?



5 İLDE DÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ



Valilikler tarafından yapılan açıklama sonrasında Elazığ, Batman, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da okullar bugün için 1 günlüğüne tatil edildi.



BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?



Malatya, Batman, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da okulların dün tatil edilmesinin ardından, 17 Ekim'de de tatil olup olmayacağı merak ediliyor.



Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde Yaşanılan Deprem Dolayısı İle 17 Ekim 2024 Tarihinde Bir (1) Gün Süre İle Eğitim-Ögretime Ara Verilmiştir." denildi.



Buna göre; Malatya'da okullar bugün de tatil edildi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: