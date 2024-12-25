Bu hafta neden maç yok? Bugün maç var mı? 25 Aralık 2024

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmaları 23 Aralık 2024 tarihinde tamamlandı. Bu müsabakaların ardından, ligin ilk yarısı sona erdi ve takımlar devre arasına girdi. Bu nedenle 28-29 Aralık tarihlerinde Süper Lig'de herhangi bir maç oynanmayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının başlangıç tarihlerini açıkladı. Buna göre, ikinci yarı 3, 4, 5 ve 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta maçlarıyla başlayacak. Devre arası boyunca takımlar, eksiklerini gidermek ve sezonun geri kalanına hazırlanmak için çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, devre arası ve ikinci yarı başlangıç tarihleri detaylandırıldı:

"Trendyol Süeper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda ve Trendyol 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla devre arasına girildi. Trendyol Süeper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda ve Trendyol 1. Lig'de ikinci yarı 3, 4, 5 ve 6 Ocak 2025'te oynanacak 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Devre arasına girilen Nesine 2. Lig'de ikinci yarı 18 ve 19 Ocak'ta oynanacak 18. hafta, Nesine 3. Lig'de 18 ve 19 Ocak'ta oynanacak 16. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta müsabakaları 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak."