Haber Tarihi: 03 Temmuz 2023 10:49 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023 10:49

Borsa neden yükseldi, yükseliyor? Son dakika 3 Temmuz 2023

Borsa neden yükseldi, yükseliyor? Son dakika 3 Temmuz 2023.... Kurban Bayramı sonrası güne 5.867 puandan giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.925 puana yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Borsa neden yükseldi, yükseliyor? Son dakika 3 Temmuz 2023
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Son dakika haberi...Kurban Bayramı sonrası güne 5.867 puandan giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.925 puana yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,12 puan artışla ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,62'yle ulaştırma oldu.

Salı günü yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 5.759,11 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.766,58 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.900 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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