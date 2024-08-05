Haber Tarihi: 05 Ağustos 2024 11:11 - Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024 11:11

Borsa neden düşüyor? BİST 100 neden düştü, çöktü? 5 Ağustos

Borsa İstanbul'da %6,72'lik düşüşün ardından saat 09:55:22 itibarıyla endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi! Ardından endeksteki düşüş derinleşince ikinci kez devre kesici uygulandı. BIST 100 endeksi kritik 10 bin puanın altına geriledi. Peki, Borsa neden düşüyor? BİST 100 neden düştü, çöktü? 5 Ağustos

Borsa neden düşüyor? BİST 100 neden düştü, çöktü? 5 Ağustos
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Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 6,72 düşüşle 9769 puandan başladı. Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 7,79 ve holding endeksi yüzde 5,97 değer kaybetti. Borsa, açılışın hemen ardından devre kesti ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemler geçici olarak durduruldu. 10.25'te yeniden işlem görmeye başlayan Borsa, sert düşüşün devamının ardından yeniden devre kesti.

İKİNCİ KEZ DEVRE KESTİ

BIST 100 endeksi, saat 10.25 itibarıyla yüzde 7,07 kayıpla 9733 puanda bulundu. Aynı dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 8,72 ve holding endeksi yüzde 6,05 düşüşte hareket etti.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşmasıyla tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında gelmesinin ardından etkili olan satış dalgası, haftanın ilk işlem gününde daha da şiddetlendi. Satış dalgasında, bir taraftan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde geç kaldığı algısı ve yükselen resesyon beklentisi etkili olurken, diğer taraftan artan jeopolitik riskler etkili oluyor.
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