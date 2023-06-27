Borsa düşer mi, yükselir mi? 2023 borsa tahmini

Herkesin aklında tek bir soru var: Seçimden sonra borsa ne olur, artar mı yükselir mi? Bankaların son dönemdeki dolar/TL tahminleri dikkat çekiyor. İşte 2023 seçim sonrası borsa tahminiPiyasalar gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın 22 Haziran'da açıklayacağı faiz kararına çevirdi. Geçtiğimiz hafta 5.730 seviyesini test ederek rekor kıran BIST 100 Endeksi, para politikası toplantısı öncesi bir miktar satış baskısına maruz kalarak 5.257 seviyesinde seyrediyor.Ekonomi yönetiminin Mehmet Şimşek'e geçmesi ve Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından Para Politikası Kurulu (PPK) beklenti anketleri de sonuçlandı.Reuters anketine katılan 15 kurumun hepsi politika faizinde artışa gidileceğini öngördü. Tahminlerin medyanı, bir haftalık repo faizinin 1150 baz puan arttırılarak 20% seviyesine çekileceğini gösterirken tahminler 12,5% ile 30% aralığında yer aldı.Peki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın olası bir faiz artırımında borsa nasıl etkilenir? Yatırımcılar bu sorunun yanıtını arıyor.Midas+'taki Bir Bilene Sorduk programına katılan Tuncay Turşucu, faiz artışının yaşanması halinde borsanın bundan nasıl etkileneceğini yorumladı.Tuncay Turşucu, "Genel olarak faizin yükselmesi borsayı negatif etkiler. Ama borsa zaten bir süredir yüksek faize maruz kalıyor. Bununla birlikte borsada oluşan bu ralli zaten faiz artırımının geleceğini bile bile oldu. Piyasalar bugüne kadar ekonomi yönetiminde uygulanan heterodoks olarak ifade edilen rasyonellikten uzak uygulamanın tekrar rasyonel bir şekle gireceği beklentisini satın aldı. Sonuç olarak faiz artışının borsayı çok fazla olumsuz etkilemesini beklemiyorum. Eğer uygulamalar yerinde olur, şeffaf ve iletişimi güçlü yönetilirse endeks bu işten pozitif bir şekilde sıyrılacaktır." dedi.