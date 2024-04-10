Bitcoin Halving Ne Zaman? 2024 BTC Halving Tarihi

Bitcoin'in üçüncü halving'i 2024 yılında gerçekleşecek.



Halving tarihi 8 Nisan 2024 olarak tahmin ediliyor.



Halving, Bitcoin madenciliği ödüllerini yarıya indirir.



Halving'in Bitcoin fiyatını etkilemesi bekleniyor.



Bitcoin Halving Nedir?



Bitcoin halving, Bitcoin madenciliği ödüllerinin yarıya indirildiği bir olaydır. Bu olay, her 210.000 blokta bir gerçekleşir. Halving'in amacı, Bitcoin arzını kontrol altında tutmak ve enflasyonu önlemektir.



2024 Halving Ne Zaman?



Bitcoin'in üçüncü halving'inin 2024 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Kesin tarih, blok süresindeki dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir. Ancak şu anki tahminlere göre, halving 8 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek.



Halving'in Etkileri



Halving'in Bitcoin fiyatını etkilemesi bekleniyor. Geçmişteki halving olaylarında, Bitcoin fiyatında önemli artışlar gözlemlendi. Ancak halving'in fiyat üzerinde ne kadarlık bir etkiye sahip olacağını kesin olarak tahmin etmek mümkün değildir.



Geri Sayım Başladı



2024 Bitcoin halving'ine geri sayım başladı. Halving'e yaklaştıkça, Bitcoin fiyatında dalgalanmalar artabilir. Yatırımcılar, halving'in potansiyel etkilerini göz önünde bulundurarak yatırımlarını planlamalıdır.

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