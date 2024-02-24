Bilyoner'de Bayern Münih - Leipzig maçını canlı izle, canlı oyna!

Bayern Münih ile Leipzig'in karşı karşıya geleceği mücadeleyi Bilyoner'de canlı izle, canlı oyna fırsatını kaçırma!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bilyoner'de Bayern Münih - Leipzig maçını canlı izle, canlı oyna!
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24 Şubat 2024 09:36
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Marco Rose'nin takımı ile Thomas Tuchel'in yönetimindeki Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak ve maçı hakem Stegemann yönetecek.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!

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TAKIMLARDA SON DURUM

Bundesliga'da 40 puanla 5 sırada bulunan Bochum, Avrupa kupalarına kalma mücadelesi veriyor. Ligdeki son maçından galibiyetle ayrılan konuk ekip, Bayern Münih'in az olan şampiyonluk umutlarını yıkmak istiyor. Thomas Tuchel'in öğrencileri bir maç eksikle lider Leverkusen'in 11 puan gerisinde bulunuyor.

Ligin ilk devresinde Leipzig'in sahasında oynanan maç 2-2 eşitlikle sona ermişti.

BAYERN MÜNİH'İN EKSİKLERİ

Bayern Münih'te sakatlıkları bulunan Aseko, Sacha Boey, Buchmann, Coman, Davies, Gnabry, Mazraoui, Sarr, Upamecano gibi yıldızlardan yararlanamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Kimmich, De Ligt, Kim, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Müller, Musiala, Sane; Kane

Leipzig: Gulacsi; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Xavi, Schlager, Kampl, Olmo; Sesko, Openda

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