Big Chef halka arz helal mi, caiz mi? Big Chef alkollü mü?

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Big Chefs halka arz caiz mi? Big Chefs hissesi almak isteyen ve haram helal kavramlarına dikkat eden yatırımcılar tarafından merak edilen sorulardan oldu. Peki, Big Chefs halka arz caiz mi? İşte konu ile ilgili detaylar.Big Chef halka arz süreci Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası liderliğinde yürütülecek. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın katılım bankası olmadığı biliniyor. Bu nedenle Big Chefs'in katılım endeksine uygun olmadığı ifade edildi. Konuya ilişkin detaylı bilginin şirket tarafından yapılabileceği belirtildi.3-4-5 Mayıs tarihlerinde talep toplama süreci tamamlanacak olan Big Chefs'in ne zaman işlem göreceği bilinmiyor. 29-30 Mayıs tarihlerinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanan Big Chefs'in hisselerine ilişkin detaylı açıklamanın yapılması bekleniyor.Big Chefs katılım bankası yok. Bu nedenle Big Chefs'in katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi. Öte yandan yatırımcıların net bilgi almak için şirket ile temasa geçmesi gerektiği bildirildi. Yıldız Pazar'da gelecek haftalarda işlem görmesi planlanan hisseleri Big Chefs, 22,50 TL'den satılacak.BigChefs'in Türkiye'de 60'tan fazla şubesi vardır ve ayrıca Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da da restoranları bulunmaktadır. Şirket, yenilikçi konsepti ve kaliteli hizmet anlayışı ile müşterilerinin beğenisini kazanmaktadır. Ayrıca, şirketin menüsünde sebzelerden etlere, balıklardan makarnalara, tatlılardan içecek seçeneklerine kadar geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Restoranda alkollü içecek servisi de yapılmaktadır. Halka arz edilecek şirkete yatırım yapmak isteyen ve haram helal gözeten yatırımcıların bunu göz önünde bulundurmaları gerekir.