Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 15:57 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 15:57

Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynadı

Bestemsu Özdemir, O Ses Türkiye 2023 Özel Yılbaşı programına renk katacak. Peki, Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı? İşte, Bestemsu Özdemir hayatı

Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynadı
Abone Ol
O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Bestemsu Özdemir'in hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.
BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?


Bestemsu Özdemir 20 Nisan 1992'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı. Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı.

Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege'nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol aldı.

BESTEMSU ÖZDEMİR DİZİLERİ VE FİLMLERİ
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


2022- Gecenin Ucunda (Serra)

2021- İkimizin Sırrı (Ece Kaya) (TV Dizisi)

2020-2021 Akrep (Selma) (TV Dizisi)


2019 – Güvercin (İpek) (TV Dizisi)

2018 – Ege'nin Hamsisi (TV Dizisi)

2018 – Baba Nerdesin Kayboldum (Fulya)(Sinema Filmi)

2017 – Meryem (Beliz) (TV Dizisi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (TV Dizisi)

2017 – Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (TV Dizisi)

2016 – Biz Size Döneriz (Defne) (Sinema Filmi)

2015 – Tabula Rosa (Rosa)(Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (Sevgi) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Nilüfer Denzer) (TV Dizisi)

2012 – İstanbul Hatırası (Sultan) (TV Dizisi)

2012 – Araf Zamanı (TV Dizisi)

2012 – Sakarya Fırat (Melike Derbent) (TV Dizisi)



Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Yılbaşı çekilişi sonuçları ; Yılbaşı bilet sonuçları 2023 Gündem Yılbaşı çekilişi sonuçları ; Yılbaşı bilet sonuçları 2023
Yılbaşı çekilişi 2023; Yılbaşı bileti amorti çekiliş sonuçları Gündem Yılbaşı çekilişi 2023; Yılbaşı bileti amorti çekiliş sonuçları
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023, 2023 yılbaşı milli piyango sonuçları Gündem Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023, 2023 yılbaşı milli piyango sonuçları
Yılbaşı bileti sorgulama 2023 ; Yılbaşı çekilişi saat kaçta? Gündem Yılbaşı bileti sorgulama 2023 ; Yılbaşı çekilişi saat kaçta?
Milli piyango sorgulama 2023 yılbaşı ; Yılbaşı Milli Piyango Sorgulama Gündem Milli piyango sorgulama 2023 yılbaşı ; Yılbaşı Milli Piyango Sorgulama
Galatasaray sol bekini Roma'da buldu Galatasaray Galatasaray sol bekini Roma'da buldu
Yılbaşı amorti rakamları ; Yılbaşı bileti 2023 kazanan rakamlar, amorti rakamlar Gündem Yılbaşı amorti rakamları ; Yılbaşı bileti 2023 kazanan rakamlar, amorti rakamlar
Yılbaşı bileti sorgulama ; Yılbaşı Milli Piyango 2023 Gündem Yılbaşı bileti sorgulama ; Yılbaşı Milli Piyango 2023
Milli Piyango ne zaman çekiliyor, saat kaçta? 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Gündem Milli Piyango ne zaman çekiliyor, saat kaçta? 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi
Daha fazla göster
 Reklam 
1

TFF'den Sivasspor - Galatasaray maçı hakemlerine ceza!
2

İşte Erkan Özdamar'ın maç notu!
3

Hull City, özleme son verdi!
4

Cristiano Ronaldo Al Nassr'da
5

Morutan için transfer açıklaması!
6

Göztepe üç büyüklerden aldı, pişman oldu
7

Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı uyarısı!
yukarı ok