Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynadı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Bestemsu Özdemir'in hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.Bestemsu Özdemir 20 Nisan 1992'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı. Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı.Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege'nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol aldı.2022- Gecenin Ucunda (Serra)2021- İkimizin Sırrı (Ece Kaya) (TV Dizisi)2020-2021 Akrep (Selma) (TV Dizisi)2019 – Güvercin (İpek) (TV Dizisi)2018 – Ege'nin Hamsisi (TV Dizisi)2018 – Baba Nerdesin Kayboldum (Fulya)(Sinema Filmi)2017 – Meryem (Beliz) (TV Dizisi)2017 – Kırlangıç Fırtınası (TV Dizisi)2017 – Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Sinema Filmi)2016 – İçerde (TV Dizisi)2016 – Biz Size Döneriz (Defne) (Sinema Filmi)2015 – Tabula Rosa (Rosa)(Sinema Filmi)2015 – Analar ve Anneler (Sevgi) (TV Dizisi)2014 – Kara Para Aşk (Nilüfer Denzer) (TV Dizisi)2012 – İstanbul Hatırası (Sultan) (TV Dizisi)2012 – Araf Zamanı (TV Dizisi)2012 – Sakarya Fırat (Melike Derbent) (TV Dizisi)