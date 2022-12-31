Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynadı

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Bestemsu Özdemir'in hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.
BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?
Bestemsu Özdemir 20 Nisan 1992'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı. Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı.
Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege'nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol aldı.
BESTEMSU ÖZDEMİR DİZİLERİ VE FİLMLERİ
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
2022- Gecenin Ucunda (Serra)
2021- İkimizin Sırrı (Ece Kaya) (TV Dizisi)
2020-2021 Akrep (Selma) (TV Dizisi)
2019 – Güvercin (İpek) (TV Dizisi)
2018 – Ege'nin Hamsisi (TV Dizisi)
2018 – Baba Nerdesin Kayboldum (Fulya)(Sinema Filmi)