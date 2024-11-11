Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak?  

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Bu kritik maç öncesi, stadyum belirsizliği sona erdi.

Beşiktaş, UEFA ve ilgili ülke federasyonları ile yaptığı görüşmelerin ardından, karşılaşmanın ev sahipliğini üstlenecek tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanacağını duyurdu. Ancak, maç seyircili olarak yapılmak üzere anlaşma sağlanmış olsa da, Macar yerel makamları, Ajax-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında yaşanan olayları gerekçe göstererek, 28 Kasım'daki maçı seyircisiz oynama kararı aldı.

Bu nedenle, UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda taraftarsız bir şekilde gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının, kulübümüzün UEFA ve bağlı federasyonlarla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, ev sahipliğini Macaristan'ın Debrecen şehri üstlenecektir. Macaristan yerel makamlarıyla yapılan anlaşmalar neticesinde, maçı seyircili oynama yönünde bir karar alınmış olsa da, Ajax-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında yaşanan olaylar üzerine Macar yetkililer, bu müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasını kararlaştırmıştır.

Bu nedenle, 28 Kasım 2024 tarihinde, Macaristan'ın Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv karşılaşması taraftarsız olacak.

Taraftarlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına, seyahat programı yapmamalarını önemle hatırlatırız.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK