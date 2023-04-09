Beşiktaş Giresunspor maçı İZLE, CANLI BJK maçı burada

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev alacak.

Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup eden Beşiktaş, geride kalan 26 müsabakada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Sezonun son haftalarına yaklaşılırken düşme tehlikesi yaşayan ekipler arasında yer alan Giresunspor ise oynadığı 25 maçta 5 galibiyet alabildi. Karadeniz ekibi, 9 maçta rakipleriyle berabere kalırken, 11 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonun ilk yarısındaki maçı Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Tayyip Talha ve Dele Alli'nin yanı sıra cezalı Welinton kadroda yer alamayacak.

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