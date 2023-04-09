Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 20:06 -
Güncelleme Tarihi:
09 Nisan 2023 20:06
Beşiktaş Giresunspor izle canlı yayın linki
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Derbi zaferiyle üst üste 4. galibiyetine ulaşan siyah-beyazlı ekip, Giresunspor'u da mağlup etmesi halinde bu sezon ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.
İki futbolcu ceza sınırında
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Giresunspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde görev yapamayacak.
Beşiktaş'ta Redmond sistemi değiştirdi!
Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, derbide attığı 1 gol, 3 asist ile formayı alırken, aynı zamanda takımın sistemini de değiştirdi. Tecrübeli futbolcunun, Giresunspor karşısında Salih Uçan ve Amir'in önünde oynaması bekleniyor. 4-3-3'ten, 4-2- 3-1'e dönüş yapacak olan teknik direktör Şenol Güneş'in bu durumda derbide kötü oynayan ve son maçlarda düşüşte olan Gedson'u kulübede oturtacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda bir diğer merak edilen konu ise stoperde Colley'nin yanında kimin oynayacağıydı. Tayyip Talha'nın sakatlığı ve Welinton'ın kırmızı kart cezası nedeniyle Necip Uysal ve Saiss arasında tercih yapan Güneş, kararını Faslı futbolcudan yana verdi. Fenerbahçe derbisinde hafif ağrılarının yanı sıra ailesinden bir yakınını kaybettiği için yer almayan Saiss, bir maçlık aranın ardından takıma dönmüş oldu.
Beşiktaş, üst üste 5. galibiyetini arıyor
Ligde son dört maçını kazanan Beşiktaş, bugün evinde konuk edeceği Giresunspor'u da yenerek zirveyi takibini sürdürmek amacında. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Karadeniz takımı ise deplasmanda 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alırken 2 galibiyetini G.Saray ve F.Bahçe'ye karşı buldu. Beşiktaş'ta ceza sınırındaki Cenk ve Hadziahmetovic sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş evinde yenilmiyor
2022-2023 sezonuna Teknik Direktör Valerien İsmael yönetiminde başlayan ve 12. haftadan itibaren Şenol Güneş önderliğinde devam eden Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, iç sahada tek mağlubiyetini Başakşehir'den aldı. Şenol Güneş ile sahaya çıktığı 7 iç saha maçında ise 6 galibiyet elde ederken bir kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı.
Aboubakar için şov zamanı!
Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Kara Kartal'daki üçüncü dönemine tutuk başlamıştı. İlk 4 maçında suskun kalan tecrübeli santrfor, son 4 karşılaşmaya ise damgasını vurdu. Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe filelerine peş peşe 4 gol göndererek kalitesini ortaya koyan başarılı oyuncu, bu akşam Giresunspor karşısında da gol olup yağmayı planlıyor. Hafta içinde yapılan takım çalışmalarında etkili görüntüsünü sürdüren yıldız isim, bugün atacağı gollerle hem takımına zaferi getirmeyi hem de skor sayısını üst üste 5'e çıkarmayı amaçlıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Aboubakar'a bu akşamki maç öncesinde çok güveniyor... Deneyimli hocanın, hücum hattında forma vereceği; Cenk Tosun, Nathan Redmond ve Rachid Ghezzal'dan maç boyu Aboubakar'a destek olmalarını istediği kaydedildi.
Şenol Güneş'ten stoper için son karar
Geçen hafta Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 10 kişiyle 4-2 yenerek büyük moral bulan Beşiktaş, Giresunspor'u da mağlup ederek zirve takibini sürdürmek ve galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. Fenerbahçe maçından önce Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor'u yenen Siyah-Beyazlılar, Kadıköy'de aldıkları galibiyetle 4 maç üst üste kazanmasını bilmişti. Şenol Güneş'in öğrencileri, Karadeniz temsilcisini de yenerek bu sezon ikinci kez 5 maçlık seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe galibiyetinin de etkisiyle taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor. Beşiktaş'ta Giresunspor maçı öncesinde 2'si stoperde olmak üzere 3 önemli eksik bulunuyor. Fenerbahçe maçında çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Tayyip Talha ile yine aynı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Welinton, bu akşam forma giyemeyecek. Tayyip Talha ve Welinton'la beraber, sakatlığı sebebiyle tedavi için İngiltere'ye gitmesi beklenen Dele Alli ve gözden çıkarılan Kevin N'Koudou da yine kadroda olmayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in defans hattında iki stoperin yokluğunda Colley'in partneri olarak Saiss'e görev vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ın bu akşam defanstaki diğer iki oyuncusu sağ bekte Onur, sol bekte Masuaku olacak.
Şenol Güneş'ten uyarı: "Derbinin bir önemi kalmaz"
Fenerbahçe deplasmanında geçen hafta 10 kişiyle tarihi bir zafere imza atan Beşiktaş bugün Vodafone Park'ta Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Kartal kritik randevuda ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarıp hız kesmeden yoluna devam etmeye çalışacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in müsabaka öncesi futbolcularıyla gerçekleştirdiği toplantıda dikkat çeken uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Deneyimli hocanın özellikle Giresunspor'un deplasmanda elde ettiği galibiyetlerin altını çizdiği öğrenildi. Hakan Keleş yönetimindeki Karadeniz ekibinin tüm gücüyle Süper Lig'de tutunmaya çalıştığına vurgu yapan Şenol Güneş'in, "Rakibi kesinlikle hafife almayın. Bu sezon hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettiler. Geçen sezon İstanbul'da bizi 4-0 yenmişlerdi. Düşme hattındalar ve bize karşı da sonuna kadar mücadele edeceklerdir. Rakibi hafife alırsak bedeli ağır olabilir" diye konuştuğu aktarıldı. Beşiktaş'ın hocası kalan tüm maçların final niteliğinde olduğunu da dile getirdi. Son 4 maçtan galibiyetle ayrılarak güzel bir hava yakaladıklarını kaydeden Şenol Güneş, "Kendi taraftarımızın önünde, güzel bir atmosferde maça çıkacağız. Maçı kazanarak galibiyet serimizi devam ettirelim. Rakip kim olursa olsun aynı ciddiyet ve kazanma arzusuyla oynamak zorundayız. Giresunspor'u yenemezsek Fenerbahçe karşısında elde ettiğimiz tarihi galibiyetin de bir önemi kalmaz. İlk dakikadan son düdüğe kadar takım ruhuyla oynayarak galip geleceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandığı vurgulandı.
Beşiktaş Giresunspor maçı saat kaçta, hakem kim
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev alacak.
Beşiktaş Giresunspor form durumu
Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup eden Beşiktaş, geride kalan 26 müsabakada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sezonun son haftalarına yaklaşılırken düşme tehlikesi yaşayan ekipler arasında yer alan Giresunspor ise oynadığı 25 maçta 5 galibiyet alabildi. Karadeniz ekibi, 9 maçta rakipleriyle berabere kalırken, 11 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısındaki maçı Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazanmıştı.
Eksikler
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Tayyip Talha ve Dele Alli'nin yanı sıra cezalı Welinton kadroda yer alamayacak.
Beşiktaş ile Giresunspor, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelirken tarihlerinde 16. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 15 maçta Beşiktaş 8, Giresunspor ise 2 maçta 3 puan almışyı. 5 maç ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 14 golüne Giresunspor 10 golle yanıt verdi.