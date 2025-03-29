Beşiktaş Galatasaray canlı radyo yayını dinle, BJK GS maçı hangi radyoda canlı?
Haber Tarihi: 29 Mart 2025 20:12 -
Güncelleme Tarihi:
29 Mart 2025 20:12
Beşiktaş Galatasaray canlı radyo yayını dinle, BJK GS maçı hangi radyoda canlı?
Beşiktaş Galatasaray derbisi TRT Radyo yayını dinle | Beşiktaş Galatasaray maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Galatasaray maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Galatasaray maçı şifresiz izleme detayları
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen ikinci takım konumunda. Ligde bu istatistikte zirvede ise lider Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, 26 müsabakada 23 gol yedi. Beşiktaş ise ligde 26 karşılaşmada 26 kez topu ağlarında gördü. "Kara kartal" rakip fileleri ise 39 kez sarsmayı başardı.
SÜPER LİG'İN EN GOLCÜSÜ G.SARAY
Galatasaray, Süper Lig'deki 19 takım arasında en golcü takım olarak dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 27 müsabakada 68 kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu alanda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 gol fazla atarak zirvede yer aldı. Galatasaray, savunma anlamında da ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu. Lig maçlarında kalesinde 27 gol gören sarı-kırmızılılar, 23 gol yiyen Fenerbahçe ve 26 gol yiyen Beşiktaş'ın ardından topu filelerinde en az gören üçüncü takım konumunda.
G.SARAY'IN EN BÜYÜK GOL UMUDU OSIMHEN
Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 22 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor. Son 5 lig maçında 8 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, yarın derbide de Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. Süper Lig'de son oynadığı Onvo Antalyaspor maçında 3 kez fileleri havalandırarak "hat-trick" yapan Osimhen, gittiği Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda (2) ve Zimbabve (1) ile oynadığı müsabakalarda da 3 gol attı. Galatasaray'da ayrıca ligde 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor'da olmak üzere ligde 9 golü bulunan Ahmed Kutucu, 6 golü olan Yunus Akgün, 4 gollü Dries Mertens, çıktığı 4 müsabakada 2 kez fileleri havalandıran Alvaro Morata, teknik direktör Okan Buruk'un gol yollarındaki kozları olacak. Savunma katkısının yanı sıra hücumda da etkili olan Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın ikişer, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Mario Lemina'nın da birer golü bulunuyor.
ARROYO VE RICARDO'NUN DERBİ HEYECANI
Beşiktaş'ta Keny Arroyo ile Elan Ricardo, Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi halinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Arroyo, derbide şans bulması durumunda Beşiktaş formasını Galatasaray karşısında giyen ilk Ekvadorlu futbolcu olarak tarihe geçecek. Elan Ricardo ise Norveçli teknik adamın görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez resmi bir maçta Galatasaray'a karşı giyecek. Genç oyuncu, Oscar Cordoba ve Pedro Franco'dan sonra Beşiktaş formasını bu derbide giyen üçüncü Kolombiyalı olacak.
G.SARAY'DA 6 OYUNCUNUN İLK DERBİ HEYECANI
Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş derbisinde görev alacak. Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Carlos Cuesta, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata, şans bulursa ilk kez sarı-kırmızılı formayla siyah-beyazlılara karşı mücadele edecek. Daha önce Beşiktaş derbilerinde maç kadrosunda yer alan ancak süre alamayan Yusuf Demir de süre alması halinde ilk kez bu heyecanı tadacak. Kariyerinde siyah-beyazlı formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele eden tecrübeli kaleci Günay Güvenç de henüz sarı-kırmızılı formayla eski takımına karşı derbi heyecanı yaşayamadı.
358. RANDEVU
Beşiktaş ile Galatasaray, yapacakları Trendyol Süper Lig mücadelesiyle tarihlerinde 358. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 357 maçın 128'ini sarı-kırmızılılar, 115'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 498 gole, Beşiktaş 470 golle karşılık verdi.
LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 133 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 51, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 164, siyah-beyazlılar ise 141 kez fileleri havalandırdı.
BU SEZONKİ ÜÇÜNCÜ RANDEVU
Beşiktaş ile Galatasaray bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım, bu sezonki ilk randevularına ağustos ayında Turkcell Süper Kupa'da çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi 5-0 kazanan siyah-beyazlılar, iyi girdiği sezonu aynı şekilde sürdüremedi. Süper Lig'in ilk yarısında yapılan maç ise takımları ikinci kez karşı karşıya getirdi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
TÜPRAŞ STADI'NDA BEŞİKTAŞ ÇOK ÜSTÜN
Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de daha sonra yapılan 6 derbide sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Dolmabahçe'deki ilk ve tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık skorla yaşadı. Söz konusu 8 karşılaşmada Beşiktaş 14 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 5 gol atabildi. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda yapılan 8 maçın 7'sinde gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise sadece 4 müsabakada fileleri havalandırabildi.
MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL
Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
BEŞİKTAŞ DEBRİYE 'YABANCI HAKEM' GETİRİYOR
Galatasaray ile oynayacağı maça yabancı hakem isteyen ancak bu talebi yerine gelmeyen Beşiktaş, derbi için harekete geçti. beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i, Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getiriyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan Meier'in, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak. İsviçreli'nin maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.
Süper Lig'de bu sezon yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 71 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde girdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son 2 maçını kaybeden Beşiktaş ise 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle 44 puan topladı. Liderin 27 puan gerisinde bulunan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren siyah-beyazlılar, 29. hafta öncesinde averajla ikas Eyüpspor'un önünde 4. sırada yer aldı.
İLK YARIDAKİ DERBİYİ G.SARAY KAZANDI
İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan derbiden sarı-kırmızılı ekip 3 puanla ayrıldı. Ligin 10. haftasında RAMS Park'ta yapılan derbiyi ev sahibi takım, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golü son anlarda Ernest Muçi'den geldi.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK VAR
Siyah-beyazlı takımda dört futbolcu, Galatasaray derbisinde formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un derbide forma giymesi beklenmiyor.
GALATASARAY TAM KADRO
Kritik derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. Ligin 25. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçından beri forma giyemeyen Senegalli sol bek Ismail Jakobs, sakatlığını atlattı. Yaklaşık 2 aylık süreçte 12 resmi maç kaçıran Jakobs'un iyileşmesine rağmen kondisyon eksiği ve sakatlığının yineleme riski nedeniyle derbide oynaması beklenmiyor. Cezaları nedeniyle ligdeki son Onvo Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayan Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç, derbide kadrodaki yerlerini alacak. Kolombiya Milli Takımı'nın 20 Mart'ta Brezilya ile yaptığı müsabakada kaleci Allison Becker ile çarpışması sonrasında kafa travması nedeniyle oyundan çıkan Davinson Sanchez'in durumu kontrollerinin ardından netleşecek. Milli takımlarda sakatlıklar yaşayan Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Roland Sallai ise Beşiktaş'a karşı mücadele edebilecek.
BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta beş futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve golcü futbolcular Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu beş futbolcu, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
G.SARAY'DA İKİ İSİM SINIRDA
Galatasaray'da 2 futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen'in yanı sıra Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, yarın sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki hafta Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ, LİGDE SON İKİ MAÇINI KAYBETTİ
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin 27. haftasında Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Beşiktaş, bir sonraki haftada ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kez üst üste iki resmi maçı kaybetti. Ligde oynadığı son iki müsabakada sahada eksik kalan rakiplerine karşı kazanamayan "Kara kartal", derbiden galibiyetle ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor.
LİGDE 28 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR
Süper Lig'deki son 28 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
DEPLASMANDA 25 MAÇTIR YENİLMİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 25 deplasman mücadelesinde yenilmedi. Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 25 mücadeleden 21 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.
G.SARAY İÇİN KRİTİK VİRAJ
Sarı-kırmızılı ekip, sezonun en kritik dönemeçlerinden birine girecek. Ligde namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, yarın Dolmabahçe'de kötü gidişatını sonlandırmak ve taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek isteyen ne Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, 2 Nisan Çarşamba günü ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri, olası Beşiktaş galibiyetiyle Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluk hedefinde büyük bir adım atacak. Sarı-kırmızılı ekip, kupadaki derbide ise ligde şampiyonluk yarışında olduğu Fenerbahçe'yi elemeye çalışacak. Galatasaray, Kadıköy'de kazanıp hem çifte kupa hedefinde ilerlemek hem de Süper Lig'deki yarışta psikolojik üstünlüğünü artırmak isteyecek. Fenerbahçe derbisinden sonra 30. haftayı maç yapmadan geçecek Galatasaray, 31. haftada deplasmanda çıkacağı Samsunspor maçıyla mücadelesine devam edecek.
SOLSKJAER'İN TÜRKİYE'DE İLK DERBİSİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek. Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı.
OKAN BURUKLU G.SARAY DERBİLERDE ÜSTÜN
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligde Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlı takımla ligde yaptığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom" söz konusu müsabakalarda 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi. Galatasaray, sezon başında Beşiktaş ile yaptığı Turkcell Süper Kupa maçını 5-0 kaybederek Buruk idaresindeki en ağır yenilgisini yaşamıştı.
BEŞİKTAŞ 'BÜYÜK' MAÇLARDA İYİ
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, bu sezon önem derecesi büyük maçlardaki performansıyla dikkati çekiyor. Sezonun ilk yarısında yaşadığı sorunların ardından ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve Avrupa kupalarına da veda eden siyah-beyazlı futbol takımı, ligin ilk beş sırasındaki rakiplerine sadece bir kez kaybetti. "Kara kartal" Süper Lig'in ilk 5 sırada bulunan Galatasaray, Fenerbahçe, Reeder Samsunspor ve ikas Eyüspor ile oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Ligde averajla dördüncü basamakta bulunan Beşiktaş, söz konusu müsabakalardan 13 puan çıkarmayı başardı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü. Galatasaray, bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplarken Fenerbahçe ise oynadığı müsabakalarda 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı ve 4 puan kazanabildi.
G.SARAY SON 3 LİG MAÇINI KAZANDI
Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibine Süper Lig'de oynadığı son üç maçta mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda oynanan iki lig maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-1, sahasında da 1-0 yenilmişti. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında ise RAMS Park'ta oynadığı derbiyi yine 2-1'lik skorla kaybetmişti.
SEZON BAŞINDA BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI
Beşiktaş, sezon başında yapılan Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı tarihi bir skorla 5-0 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu kaydetmişti. Beşiktaş bu sonuçla, Süper Kupa'yı üçüncü kez müzesine götürmüştü.