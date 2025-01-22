Haber Tarihi: 22 Ocak 2025 16:25 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 16:25

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya'nın güçlü ekiplerinden Athletic Bilbao ile bu akşam kozlarını paylaşacak. Bu sezon yeni formatıyla düzenlenen 36 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde, Beşiktaş 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. 28. sırada bulunan Beşiktaş, zorlu Athletic Bilbao karşısında mücadeleyi kazanmak ve play-off maçlarına katılma şansını artırmak istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş taraftarı önünde İspanya'nın zorlu ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Bilbao karşılaşmasında çıkacak. Beşiktaşlı futbolcular ise Athletic Bilbao karşısında kazanmak ve yeni hocalarına hoş geldin demek istiyor. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi, Ciro Immobile.

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri, Ruiz, de Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Guruzeta.
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