Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş taraftarı önünde İspanya'nın zorlu ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Bilbao karşılaşmasında çıkacak. Beşiktaşlı futbolcular ise Athletic Bilbao karşısında kazanmak ve yeni hocalarına hoş geldin demek istiyor. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.



Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi, Ciro Immobile.



Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri, Ruiz, de Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Guruzeta.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: