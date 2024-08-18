Beşiktaş Antalyaspor izle, BJK Antalya maçı canlı linki
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2024 21:01 -
Güncelleme Tarihi:
18 Ağustos 2024 21:01
Beşiktaş Antalyaspor izle, BJK Antalya maçı canlı linki
Beşiktaş Antalyaspor maçı bein Sports şifresiz canlı izle | Beşiktaş Antalyaspor maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Antalyaspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçı canlı izleme detayları
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşacak.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, forma giymeleri halinde Tüpraş Stadı'nda ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.
Antalyaspor: Piric, Veysel, Gerxhaliu, Kelven, Güray, Soner, Kaluzinski, Erdoğan Yeşilyurt, Van de Streek, Djenepo, Gaich
57. KEZ KARŞI KARŞIYA
İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ SAHASINDA ÜSTÜN
Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.
İSTANBUL'DA 7 YILDIR GALİBİYETİ YOK
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı. Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibine karşı Dolmabahçe'de son galibiyetini 13 Ağustos 2017'de 2-0'lık skorla elde etti. İki takım arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan son 6 müsabakanın 3'ü beraberlikle sonuçlanırken, 3'ünden ise Antalyaspor galip ayrıldı.
TÜPRAŞ STADYUMU'NDA BÜYÜK DEĞİŞİM
Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki eksiklerin giderilmesi amacıyla start verdiği çalışmalarda sona gelindi. Tesislerden sorumlu yönetici Çağlayan Tuğal gözetiminde yapılan faaliyetlerde şunlar gerçekleştirildi. ZEMİN YENİLENDİ: Stadyumda sezon bitiminde konserler düzenlenirken ardından çim tamamen söküldü ve yeniden hibrit çime dönüştürüldü. TRİBÜNE DÜZENLEME: Eskiyen ve yıpranan koltuklar yenilendi. Ayrıca merdiven boşluklarındaki sarı renk de Beşiktaş stadındaki siyah-beyaz atmosferi bozduğu gerekçesiyle değiştirildi ve gri renge boyandı. PİKSEL GÖRÜNTÜSÜ KALDIRILDI: Stadyumdaki koltuk düzeni piksel olarak adlandırılan karışık düzendeydi. Yeni düzenleme ile alt kat tamamen beyaz üst katı ise siyah koltuklardan oluştu. MEMBRAN ARTIK 1. SINIF: Çatının membranları stadyum inşasında takılan ve tartışmalara neden olan 3. sınıf malzemeden kurtarıldı. 1. sınıf membran ile eskiyen görüntüsü ortadan kaldırılacak olan stadyumda çatı yenilenmesinin yarısı tamamlandı. Eylül'ün ilk haftası tamamı değiştirilmiş olacak. SESİ STADA HAPSEDECEK: Ayrıca tribün ve çatı arasında da açılır kapanır paneller yerleştirildi. Bu çalışmayla birlikte taraftarların seslerinin stadyum içerisinde kalması amaçlanıyor. ATATÜRK UNUTULMADI: Statta bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve arması da yenileniyor. Atatürk'ün mevcuttaki resmi değiştirilecek ve bu kez kalpaklı bir resmi stadyumda asılı duracak.
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IMMOBILE: "SABIRSIZLANIYORUM"
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesi siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcusu Ciro Immobile'den bir mesaj geldi. İtalyan yıldız, "Evimizde oynamak için sabırsızlanıyorum." şeklinde bir paylaşım yaptı. Immobile'nin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.