Haber Tarihi: 21 Aralık 2024 18:28 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 18:28

Beşiktaş Alanyaspor maçı (bein sports izle linki)

Beşiktaş Alanyaspor maçı şifresiz beIN sports izle | Beşiktaş - Alanyaspor maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Beşiktaş - Alanyaspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Alanyaspor maçı canlı izleme detayları

Beşiktaş Alanyaspor maçı (bein sports izle linki)
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Beşiktaş Alanyaspor maçı beIN sports linki şifresiz izle! Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA






BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR BEIN SPORTS HABER İZLE




ALANYASPOR, İSTANBUL'A FORMDA GELİYOR

Son 3 maçta 2 kez sahadan kazanarak ayrılan Alanyaspor ise toplamda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi ile 17 puanla 14. sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK, 1 ŞÜPHELİ

Beşiktaş'ta 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kart cezasından dolayı Alanyaspor maçında oynayamayacak. Tayyip Talha, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmanın 76. dakikasında yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli oyuncunun yerine sakatlığını atlatan Felix Uduokhai'nin oynaması bekleniyor. Öte yandan siyah-beyazlı takımda uzun süre sahalardan uzak kalacak Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile'nin tedavileri sürüyor. Siyah-beyazlı futbolcular Rashica ile Immobile'nin maçta forma giyip giymeyeceğine ilişkin son durumun maç saatine doğru belli olacağı ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında 5 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Jonas Svensson, orta saha Al-Musrati ile golcü isim Ciro Immobile, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu oyuncular, cezalı duruma düşmeleri halinde Rizespor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

GEDSON FERNANDES DÖNÜYOR

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart cezasını tamamladı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin forma vermesi durumunda Portekizli oyuncu, 1 maçlık aranın ardından sahadaki yerini alacak. Gedson, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 8 gol, 2 asistlik performansla ön plan çıkmayı başardı.

İKİ TAKIM ARASINDA 17. RANDEVU

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 16 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 33 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 17 gol kaydetti.

Beşiktaş Alanyaspor maçı hakemi kim?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov; Al Musrati, Gedson, Salih; Joao Mario, Rafa Silva, Semih



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran; Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj; Janvier, Augusto, Makouta; Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Cordova



BEŞİKTAŞ YARA SARMAK İSTİYOR

Ligde 10. hafta oynanan Galatasaray derbisinin ardından 3 puan almakta zorlanan siyah-beyazlılar, son 7 karşılaşmada yalnızca 1 kez kazandı. Söz konusu dönemde 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 2 kez de rakipleriyle yenişemedi. Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında 2-1 mağlup olan "Kara Kartal"da bu sonucun ardından futbolcular, taraftardan tepki görmüştü. Alanyaspor karşısında galip gelmek isteyen siyah-beyazlılar, 3 puan alarak kötü gidişatı durdurmak istiyor. Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesinde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, 4'er yenilgi ve beraberlikle topladığı 25 puan ile 6. sırada kendine yer buldu.

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