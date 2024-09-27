Benzine zam var mı? (27 Eylül) Bugün, bu gece benzin, motorin, mazota zam gelecek mi?

Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile araç sahipleri tarafından merak edilirken son dakika gelişmesi yaşandı. Son olarak 1,83 TL indirim gelen benzin fiyatı bugün bir kez daha değişti. Peki 24 Eylül 2024 Salı güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin (mazot) fiyatı ile haberin detayları…



Benzine zam var mı?



Akaryakıt sektöründeki bu artışla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı yaklaşık 42.75 TL'ye, Ankara'da 43.08 TL'ye ve İzmir'de 43.54 TL'ye yükseldi.



Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında değişiklik gösterebiliyor. Akaryakıt kullanıcıları, zammın ardından özellikle büyük şehirlerde daha yüksek fiyatlarla karşılaşacak.



Motorine henüz bir zam beklentisi yok.



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Mattia Perin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024