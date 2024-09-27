Haber Tarihi: 27 Eylül 2024 11:59 - Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 12:00

Benzine zam var mı? (27 Eylül) Bugün, bu gece benzin, motorin, mazota zam gelecek mi?

Benzinin litre fiyatına yapılan 1.2 TL'lik zam, 27 Eylül 2024 gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. Peki, Benzine zam var mı? (27 Eylül) Bugün, bu gece benzin, motorin, mazota zam gelecek mi?

Benzine zam var mı? (27 Eylül) Bugün, bu gece benzin, motorin, mazota zam gelecek mi?
Abone Ol
Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile araç sahipleri tarafından merak edilirken son dakika gelişmesi yaşandı. Son olarak 1,83 TL indirim gelen benzin fiyatı bugün bir kez daha değişti. Peki 24 Eylül 2024 Salı güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin (mazot) fiyatı ile haberin detayları…

Benzine zam var mı?

Akaryakıt sektöründeki bu artışla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı yaklaşık 42.75 TL'ye, Ankara'da 43.08 TL'ye ve İzmir'de 43.54 TL'ye yükseldi.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında değişiklik gösterebiliyor. Akaryakıt kullanıcıları, zammın ardından özellikle büyük şehirlerde daha yüksek fiyatlarla karşılaşacak.

Motorine zam ne zaman var?

Motorine henüz bir zam beklentisi yok.

Akaryakit fi̇yatlari nasil hesaplaniyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Mattia Perin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

DGS ek tercih var mı? 2024 DGS ek tercih ne zaman? Gündem DGS ek tercih var mı? 2024 DGS ek tercih ne zaman?
Yunus Akgün Galatasaray'da uçuşta Galatasaray Yunus Akgün Galatasaray'da uçuşta
Galatasaray'da dikkat çeken rakam! Galatasaray Galatasaray'da dikkat çeken rakam!
Galatasaray'da ustalık eseri yükleniyor Galatasaray Galatasaray'da ustalık eseri yükleniyor
Galatasaray'da Jakobs tam isabet Galatasaray Galatasaray'da Jakobs tam isabet
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'ten bir ilk! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'ten bir ilk!
İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Ahlaklı başarı önemlidir' Galatasaray İbrahim Hacıosmanoğlu: "Ahlaklı başarı önemlidir"
Ali Koç'tan flaş açıklamalar! Fenerbahçe Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın açıklaması Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın açıklaması
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı!
2
Barça, UEFA'dan Arda Güler tweeti için hesap sordu!
3
Giovanni van Bronckhorst: "Bu PlayStation değil!"
4
Tottenham'dan 10 kişiyle net galibiyet
5
Pocognoli: "En iyi futbolumuzu oynadık; yetmedi"
6
Hollanda'da çirkin tezahürat
7
Beşiktaş, Hollanda'da kabusu yaşadı!

SON HABERLER

yukarı ok