Benfica Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Benfica Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Benfica Inter ile karşı karşıya geliyor. Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek. Peki, Benfica - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Benfica - Inter maçı canlı izleme detayları
BENFİCA – INTER MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ BENFICA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Estadio da Luz'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. BENFICA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Francois Letexier'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Real Sociedad'a 3-1 mağlup olmuştu.
Inter ise deplasmanda Salzburg'u 1-0 mağlup etmişti. GÜNÜN MAÇLARI A GRUBU
20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)
23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen) B GRUBU
20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)
23:00 Arsenal - Lens (Exxen) C GRUBU
23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)
23:00 Braga - Union Berlin (Exxen) D GRUBU
23:00 Benfica - Inter (Exxen)
23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)
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