Benfica Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Benfica Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Benfica Inter ile karşı karşıya geliyor. Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek. Peki, Benfica - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Benfica - Inter maçı canlı izleme detaylarıEstadio da Luz'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Fransız hakem Francois Letexier'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Real Sociedad'a 3-1 mağlup olmuştu.Inter ise deplasmanda Salzburg'u 1-0 mağlup etmişti.20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)23:00 Arsenal - Lens (Exxen)23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)23:00 Benfica - Inter (Exxen)23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)