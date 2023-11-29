Haber Tarihi: 29 Kasım 2023 16:07 - Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 16:07

Benfica Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Benfica Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica - Inter maçı canlı izle şifresiz izle | Benfica - Inter maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Inter ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Benfica - Inter maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Benfica - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Benfica Inter maçı canlı izleme detayları

Benfica Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Benfica Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Benfica Inter ile karşı karşıya geliyor. Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek. Peki, Benfica - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Benfica - Inter maçı canlı izleme detayları
BENFİCA – INTER MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

BENFICA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Estadio da Luz'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BENFICA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Francois Letexier'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Real Sociedad'a 3-1 mağlup olmuştu.

Inter ise deplasmanda Salzburg'u 1-0 mağlup etmişti.

GÜNÜN MAÇLARI

A GRUBU


20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)

23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)

B GRUBU

20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


23:00 Arsenal - Lens (Exxen)

C GRUBU

23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)

23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)

D GRUBU

23:00 Benfica - Inter (Exxen)

23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)

 

 
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