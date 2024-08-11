Haber Tarihi: 11 Ağustos 2024 18:48 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 18:48

Bein Sports 1 Canlı İzle: Sivasspor Trabzonspor canlı izle

Sivasspor Trabzonspor maçı canlı şifresiz izle | Sivasspor Trabzonspor maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Sivasspor Trabzonspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor - Trabzonspor maçı canlı izleme detayları

Bein Sports 1 Canlı İzle: Sivasspor Trabzonspor canlı izle
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Sivasspor Trabzonspor canlı yayın linki! Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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SİVASSPOR TRABZONSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE




Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayımlanacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilerek tur şansını zora sokan bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazandı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 50 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 12 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, lig tarihinde 26 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Nikolic, Alaaddin, Poungouras, Radakovic, Uğur, Özkan, Charisis, Pritchard, Emrah, Menig, Manaj.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Savic, Barisic, Okay, Ozan, Bardhi, Visca, Trezeguet, Draguş.



SİVASSPOR İLE 3. KEZ

Trabzonspor, Sivasspor ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.

İki takım açılış maçında ilk olarak 2007-2008 sezonunda mücadele ederken Trabzon'da oynanan karşılaşmayı konuk takım hükmen kazandı. Bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden oyunun uzatma dakikalarında çıkan saha olayları nedeniyle Trabzonspor, bu karşılaşmada yenik sayıldı.

2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor, 2-1'lik sonuçla kazanmayı başardı.

14 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.

SON 3 AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI

Trabzonspor, oynadığı son 3 açılış maçını da kazandı.

Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'u dış sahada 2-0, geçen sezon da Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

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