Bedelli askerlik ertelenir mi? 2023 bedelli askerlik tarihi değiştirilebilir mi?

BEDELLİ ASKERLİK ERTELENİR Mİ?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri MSB tarafında açıklandı. Şimdi merak konusu olan durum ise bedelli askerlik celp dönemlerinin ertelenip ertelenmeyeceği. Söz konusu askere gideceği celp dönemiyle alakalı mazereti bulunan söz konusu tarihte silah altına giremeyecek olan kişiler, mazeretlerini beyan ettikleri durumda bir sonraki celp döneminde askere gitmenin mümkün olup olmadığını araştırıyorlar...Askeralma Yönetmeliğinin 61'inci maddesi gereğince yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri o yıl içerisinde olmak kaydıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilmektedir.Askerlik eğitimine katılmak üzere askeri birliğe sevk edileceği tarih itibarıyla sağlık durumu eğitime katılmaya elverişli olmayan bedelli askerlik yükümlülerinin, sağlık durumlarını belgeyle ibraz etmeleri halinde yapılacak incelemeler doğrultusunda bir başka celp döneminde askere alınmaları mümkün. Bu konuda yükümlünün sağlık durumunun sevk tarihinde askerlik yapmaya elverişli olmaması ve söz konusu sağlık probleminin ilerleyen celp dönemlerinde askerlik yapmaya engel teşkil etmemesi gerekiyor.Öncelikle bu gibi nedenlerden ötürü celp dönemi uzun ve kısa dönem askerlikte ertelenebiliyor. Bedelli askerlik için henüz bu konuda tam olarak bilgi mevcut değil. Bu nedenden ötürü en doğru bilgiyi Askerlik Şubelerinden edinebileceğinizi unutmayın. Kısa ve uzun dönem askerlikte evlilik, 1. dereceden bir yakının ölümü gibi durumlar; sevk tarihinin 15 gün öncesi ya da 15 gün sonrasında gerçeklemiş ise yükümlülerin celp dönemlerini 1 dönem erteleme hakları bulunmakta.YÖK başkanı tarafından yapılan duyuruya göre Milli Savunma Bakanlığının YÖK'e göndermiş olduğu "Bedelli Askerlik" konulu yazıya dair alınmış olan karara göre; 21 günlük temel askeri eğitime tabi bedelli askerlik yükümlüsü gençler, askeri birliklerinde geçirdikleri süre boyunca idari izinli olacak. Diğer bir yandan eğitim sürecinin vize veya final sınavlarına denk gelmesi halinde öğrencilere mazeret sınavına girmek üzere hak tanınabilecek. YÖK tarafından yapılan duyuru doğrultusunda öğrencilerin bu konuda yaşamaları muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmek amacıyla gerekli adımların atılacağı ifade edildi.