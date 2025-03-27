Haber Tarihi: 27 Mart 2025 15:03 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 15:03

Bayramda müzeler, saraylar açık mı, ücretsiz mi? 2025

Ramazan Bayramı'nda saraylar ve müzelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Müzeler ve saraylar her gün çok sayıda ziyaretçiyi karşılıyor. Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler müzeler ve şehrin simge yerlerini araştırıyor. Peki bayramda müzeler açık mı kapalı mı? 2025 Ramazan Bayramı'nda müzeler ücretsiz mi, bedava mı? 2025 Ramazan Bayramı'nda hangi müzeler açık? İşte konuyla ilgili detaylar...

Bayramda müzeler, saraylar açık mı, ücretsiz mi? 2025
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Bayramda müzeler ve saraylar açık mı sorusu bayram tatilini kültür ve sanat aktivitesi yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı'nda İstanbul'un sarayları ve müzeleri ziyaretçilerine açık olacak. Bayram tatilini İstanbul'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar açık olan müze ve saraylar listesini merak ediyor. Müze ve sarayların bayram mesaileri araştırılırken Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Müzesi bayramda açık mı, ücretsiz mi merak ediliyor. İşte, bayramda açık olan müze ve saraylar listesi 2025…

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?

Resmi tatil ve dini bayramlar; saray, köşk ve kasırların kapalı olduğu günlere denk geldiğinde; saray, köşk ve kasırlar ziyarete kapalı olacaktır.

TOPKAPI SARAYI

Ramazan Bayramı 1. Günü:
Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü:
Açık
Ramazan Bayramı 3. Günü:
Açık

DOLMABAHÇE SARAYI

Ramazan Bayramı 1. Günü:
Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü:
Açık
Ramazan Bayramı 3. Günü:
Açık

BEYLERBEYİ SARAYI

Ramazan Bayramı 1. Günü:
Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü:
Açık
Kurban Bayramı 3. Günü:
Açık

RESİM MÜZESİ

Ramazan Bayramı 1. Günü:
Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü:
Açık
Ramazan Bayramı 3. Günü:
Açık

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ

Ramazan Bayramı 1. Günü:
Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü:
Açık
Ramazan Bayramı 3. Günü:
Açık

İBB'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve MiniaTürk Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13.00-19.00 saatleri arasında; bayramın 2. ve 3. günü 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Panorama 1453 Tarih Müzesi, Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13.00-18.30 saatleri arasında; bayramın 2. ve 3. günü 08.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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