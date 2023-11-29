Bayern Münih - Kopenhag Canlı İzle Şifresiz Exxen İzle

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Bayern Münih Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Jacob Neestrup'un ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bayern Münih - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Bayern Münih - Kopenhag maçı canlı izleme detaylarıAllianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.Bayern Münih, turnuvadaki son maçında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti.Kopenhag ise sahasında karşılaştığı Manchester United'ı 4-3 mağlup etmişti.20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)23:00 Arsenal - Lens (Exxen)23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)23:00 Benfica - Inter (Exxen)23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)