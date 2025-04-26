Barcelona - Real Madrid Maçı Canlı İzle: Nereden İzlenir?

Barcelona - Real Madrid maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tivibu Spor 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tivibu Spor 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Barcelona, İspanya Kral Kupası final maçında güçlü rakibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik mücadele, futbolseverler için Tivibu Spor 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.İspanya Kral Kupası'nda şampiyon olmak için mücadele eden Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Barcelona - Real Madrid maçı 26 Nisan Cumartesi TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.Xavi yönetimindeki Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda finale yükselme başarısı gösterdi. La Liga'da ise şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, güçlü rakibi Real Madrid'i finalde mağlup ederek kupayı müzesine götürmek istiyor. Barcelona La Liga'da topladığı puanlarla zirveye yakın bir konumda bulunuyor.Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid de İspanya Kral Kupası'nda finale adını yazdırdı. La Liga'da da iddialı bir performans sergileyen Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı finalde yenerek şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Real Madrid, ligde zirve takibini sürdürüyor.Barcelona: Szczesny, Araujo, Martinez, Garcia, Fort Garcia, Gavi, Pedri, Yamal, Olmo, Fati, TorresReal Madrid: Courtois, Raul, Alaba, Garcia, Vazquez, Arda Güler, Tchouameni, Valverde, Diaz, Vinicius, EndrickReal Madrid'in Getafe'yi mağlup ettiği maçta tek gol Arda Güler'den geldi.Karşılaşmanın ardından konuşan Carlo Ancelotti, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü." ifadelerini kullandı.İspanyol basınına göre, orta saha bölgesinin ortasında süre alan Camavinga'nın sakatlanmasıyla birlikte son maçta galibiyeti getiren golü atması nedeniyle Arda Güler'in Barcelona maçında ilk 11'de süre alması bekleniyor.Barcelona La Liga'da Santigo Bernabeu'da oynanan ilk maçı 4-0'lık skorla kazanmıştı. İspanya Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan'da oynanan final maçında ise Barcelona bu kez sahadan 5-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.