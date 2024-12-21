Barcelona - Atletico Madrid Canlı İzle (Şifresiz Ücretsiz)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve tüm detayları araştırılıyor. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Barcelona - Atletico Madrid maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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