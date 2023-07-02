Haber Tarihi: 02 Temmuz 2023 15:43 - Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 15:56

Bankalar ne zaman açılacak? Banklalar yarın açık mı? 2023

Bankalar ne zaman açılacak, sorusu bayram devam ederken öne çıkan konulardan oldu. Bayram tatilinin ardından banka şubelerinde işlem gerçekleştirecek vatandaşlar bankaların ne zaman açılacağını araştırıyor. Bayram tatili, bu yıl 9 gün sürecek ve 2 Temmuz'da sona erecek. İnternet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden gerçekleştirilemeyen, tatilin sona ermesiyle işlemlerini tamamlayacak. Peki Bankalar ne zaman açılacak? Bankalar bayramda açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar...

Bankalar ne zaman açılacak? Banklalar yarın açık mı? 2023
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Bankalar bugün açık mı, saat kaça kadar açık 29 haziran 2023 | Arefe Günü pazartesi salı bankalar kaçta kapanıyor? Ramazan Bayramı'nda arefe günü bankaların açık olup olmadığı araştırılıyor. Kurban Bayramı 2023 yılında 29 Haziran, Perşembe günü başlayacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalınmasıyla Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü? Sorusu araması sıklaştı. Bankada işi olan vatandaşlar bankaların arefe günü ve Kurban Bayramı'nda açık olup olmayacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar... BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatili 2 Temmuz'da sona erecek. 3 Temmuz Pazartesi günü kamu kurumları ve resmi kurumlar normal çalışma düzenine dönecek. Bu bağlamda bankalar da çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.
BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı banka şubeleri saat 17.00'a kadar müşteri kabul etmektedir. Banka çalışma saatleri ile ilgili karışıklık yaşamamak için gideceğiniz şubeyi arayarak çalışma saatini öğrenebilirsiniz.

Bankalar Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Vakıf Bank Çalışma Saatleri

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

İş Bankası Çalışma Saatleri

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Halkbank Çalışma Saatleri


Halkbank Çalışma Saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri

Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Garanti BBVA Çalışma Saatleri

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB Çalışma Saatleri

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Akbank Çalışma Saatleri

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Denizbank Çalışma Saatleri

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Finansbank Çalışma Saatleri

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

ING Bank Çalışma Saatleri

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bankaların Öğle Arası Saati

Bankaların öğle arası ülke genelinde genellikle 12.30- 13.30 şeklindedir.

 

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