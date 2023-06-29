Balbucks nedir? Balıkesir Balbucks kahve fiyatları 2023

Balıkesir Belediyesi, dünyaca ünlü Amerikan kahve zinciri Starbucks'tan 'esinlenerek' Balbucks isimli kahve dükkanları açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "BALBUCKS hizmetinizde" paylaşımı yapıldı.Balbucks'ın hem isminin hem de logosunda tercih edilen yazı karakterinin Starbucks'ı çağrıştırması da sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi belediye ile Starbucks arasında telif sorunu yaşanıp yaşanmayacağını sorgularken, bazıları da Balbucks'larda fiyatların daha uygun olduğunu yazdı.Balbucks kahve fiyatları ise henüz netlik kazanmadı.