Haber Tarihi: 29 Haziran 2023 15:14 - Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 15:14

Balbucks nedir? Balıkesir Balbucks kahve fiyatları 2023

Balıkesir Belediyesi ünlü kahve zinciri Starbucks'tan esinlenerek Balbucks adında bir mekan açtı. Belediyenin yeni açtığı kahve zincirine "Balbucks' ismini vermesi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Balbucks nedir? Balıkesir Balbucks kahve fiyatları...

Balbucks nedir? Balıkesir Balbucks kahve fiyatları 2023
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Balıkesir Belediyesi, dünyaca ünlü Amerikan kahve zinciri Starbucks'tan 'esinlenerek' Balbucks isimli kahve dükkanları açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "BALBUCKS hizmetinizde" paylaşımı yapıldı.
Balbucks'ın hem isminin hem de logosunda tercih edilen yazı karakterinin Starbucks'ı çağrıştırması da sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi belediye ile Starbucks arasında telif sorunu yaşanıp yaşanmayacağını sorgularken, bazıları da Balbucks'larda fiyatların daha uygun olduğunu yazdı.

 Balbucks kahve fiyatları ise henüz netlik kazanmadı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Balbucks
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