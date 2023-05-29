Bakanlar milletvekili olabilir mi? Anayasa ne diyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıklaması üzerine başlayan tartışmalar sürüyor.Bakanların milletvekili adayı olacağının açıklaması sonrası ise Ak Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bizim sistemimize, anayasal ve yasal sisteme göre bakanlarımızın istifa etmesi gerekmiyor. Hiçbir bakanın istifasına gerek olmadan arzu ederlerse aday olabilirler" dedi.Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise tartışmalara dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aday olamazlar" dedi. Günay, "Anayasaya göre Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı, seçilmiş değil, atanmış kamu görevlileridir. Milletvekili adayı olmak için diğer kamu görevlileri gibi istifa etmeleri gereklidir. İstifa tarihini geçirenlerin aday olması hukuken mümkün değildir" ifadelerini kullandı.Hukukçular da bakanların "seçilmiş" değil "atanmış" kamusal statüleri olduğu değerlendirmesini yapıyor. Anayasanın 76'ncı ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 18'inci maddesinde yer alan "yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri" tanımına işaret eden hukukçular, bakanların da bu tanıma dahil olduğunu, bu nedenle istifa etmeleri gerektiğini vurguluyor.Görevdeki bakanların adaylık sürecinde istifa edip etmeyecekleriye ilgili tartışma sürüyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum "Bakanlar istifa etmeden aday olabilir" derken idare hukukçusu Prof. Metin Günday'a göre bu mümkün değil.İdare Hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday'a göre ise bakanların istifa etmesi gerektiğine dair ortada bir zorunluluk söz konusu. Günday buna gerekçe olarak bakanların ellerindeki kamu gücünü seçimlerde kötüye kullanmalarını önlemeyi gösteriyor. Independent Türkçe, tartışmayla ilgili son açıklamalar üzerinden Profesör Günday ile konuştu.Halihazırdaki bakanlar acaba milletvekili adayı olabilirler mi? Soru bu. Benim şahsi düşüncem elbette aday olabilirler, yani anayasal bir engel yok. Ama aday olabilmeleri için bu bakanların da diğer kamu görevlileri gibi öncelikle istifa etmeleri gerekir. Çünkü 2017 anayasa değişikliğinden sonra bakanların statüleri değişti. Daha önce yani 2017 anayasa değişikliğinden önce biliyorsunuz bakanları başbakan seçiyor, atamayı cumhurbaşkanı yapıyordu. Makama atandıktan sonra göreve başlayabilmesi için veya görevini sürdürebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) güven oyu alması gerekiyordu.Fakat bu kaldırıldı. Bakanların TBMM'ye karşı bir siyasi sorumluluğu yok artık. Doğrudan doğruya bir bakan, cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Ve bir bakan eğer cumhurbaşkanı gerekli görüyorsa gerekli gördüğü durumlarda o bakanı görevden alabiliyor. Dolayısıyla bakan bugün için bir kamu görevlisi konumunda yani bir siyasi sorumluluğu olmayan, sadece cumhurbaşkanına karşı sorumlu olan bir kamu görevlisi konumunda.