Haber Tarihi: 26 Mart 2024 11:12 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 11:12

B sınıfı ehliyet düzenlemesi ne zaman? 2024

Yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenlemeye göre B sınıfı ehliyetin kapsamının yeniden genişletilmesi bekleniyor. Peki, B sınıfı ehliyet düzenlemesi ne zaman?

B sınıfı ehliyet düzenlemesi ne zaman? 2024
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2024 yılının ilk aylarında Meclis'te kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ilave ehliyet alma zorunluluğundan muaf olmuştu.

Söz konusu gelişme ile birlikte, B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunulmuş ve ulaşımda çeşitliliğin artması amaçlanmıştı.

Halktv'de yer alan habere göre, düzenlemede kapsamı genişletmeye hazırlanan yetkililer, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'lik taşıtları kullanarak şehir içi ulaşımlarını daha pratik ve ekonomik bir şekilde gidermelerinin ardından ek maddeleri kabul etmeye hazırlanıyor.

B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan "motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması" şartının yeterli görüldüğü yeni düzenlemenin ardından, A2 sınıfı motorların da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edileceği iddia edilmekte.
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